Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Полякова сделала первое политическое заявление: "Украина – матриархальная страна"

Украинская артистка создает женскую партию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова, которая на днях официально заявила о намерении создать женскую партию, сделала первое политическое заявление и более подробно прояснили свои мотивы, почему она решила "подвинуть" с места чиновников в Верховной Раде Украины. 

Оля Полякова объявила о создании женской партии. Детали в сюжете:

Оля Полякова опубликовала на своем YouTube-канале видео, в котором заявила о намерении бороться с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народ. Также артистка добавила, что сейчас женская роль в обществе набирает обороты, ведь представительницы слабого пола помимо домашних дел берут на себя ответственность за роль кормилицы и решают важные вопросы. 

"Украина – глубоко матриархальная страна. Если женщины такие же члены общества, как и мужчины, то почему мы не можем претендовать на 50% состава в Верховной Раде, а всего лишь на 30%? Я хочу быть лидером женской партии и мне очень близок этот электорат, ведь на своих концертах я вижу большинство женщин. Они тянут на себе все, еще и подвергаются унижениям со стороны мужчин", – заявила Полякова

Читайте также
Оля Полякова призналась, что их с мужем отношения изменились

По словам артистки, она давно зарабатывает больше мужа и ведет успешный бизнес, но это не означает, что женщины полностью могут обойтись без мужчин. Также Оля Полякова отметила, что больше не хочет ждать важных решений от депутатов, которые так и не смогли за 28 лет навести порядок в государстве. 

"Я хочу пойти туда сама и сделать все сама! Любой ценой пролезть туда – это не моя история. Свои деньги я зарабатываю честным трудом и если мы не пройдем на этих выборах, то будем нарабатывать политическую силу и готовиться к следующим", – подытожила украинская звезда. 

Ко всему, Полякова отметила, что незаконное обогащение политиками должно караться расстрелом.  

Напомним, что о своих намерениях стать политиком Оля Полякова объявила во время доклада на Форуме Женского Партнерства, который состоялся при поддержке общественной организации "Ділові Українські Жінки".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Казнить нельзя помиловать: звезды, которые пошли в политику Оля Полякова опять полностью обнажилась: фото под душем Оля Полякова "обвинила" в плагиате Кэти Перри Оля Полякова поделилась неожиданной историей из детства
политика шоу-бизнес Оля Полякова партия Оли Поляковой
Реклама

Новости партнеров

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица
Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица
Венесуэльская модель обнародовала переписку с Роналду
Венесуэльская модель обнародовала переписку с Роналду
5 лайфхаков, которые должна знать каждая блондинка
5 лайфхаков, которые должна знать каждая блондинка
Эйра бросила вызов всем мужчинам планеты украинской
Эйра бросила вызов всем мужчинам планеты украинской "Говерлой"

Популярные статьи

Сегодня, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Сегодня, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Сегодня, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Сегодня, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

Вчера, 16:35Fun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:48Fun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

Вчера, 09:14Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Вчера, 08:29Техно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

28 маяWellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

28 маяШоу-бизнес

Слава Каминская назвала причину развода с мужем

28 маяFun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

28 маяАфиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

28 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Новости партнеров

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж
60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж
7 оттенков волос, которые молодят
7 оттенков волос, которые молодят
Песок в почках: причины
Песок в почках: причины
Буженина из свинины, пошаговый рецепт с фото
Буженина из свинины, пошаговый рецепт с фото
Секрет диеты
Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер
Назван лучший фильм 2018 года
Назван лучший фильм 2018 года
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь