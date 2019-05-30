Оля Полякова сделала первое политическое заявление: "Украина – матриархальная страна"

Украинская артистка создает женскую партию

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова, которая на днях официально заявила о намерении создать женскую партию, сделала первое политическое заявление и более подробно прояснили свои мотивы, почему она решила "подвинуть" с места чиновников в Верховной Раде Украины.

Оля Полякова объявила о создании женской партии. Детали в сюжете:

Оля Полякова опубликовала на своем YouTube-канале видео, в котором заявила о намерении бороться с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народ. Также артистка добавила, что сейчас женская роль в обществе набирает обороты, ведь представительницы слабого пола помимо домашних дел берут на себя ответственность за роль кормилицы и решают важные вопросы.

"Украина – глубоко матриархальная страна. Если женщины такие же члены общества, как и мужчины, то почему мы не можем претендовать на 50% состава в Верховной Раде, а всего лишь на 30%? Я хочу быть лидером женской партии и мне очень близок этот электорат, ведь на своих концертах я вижу большинство женщин. Они тянут на себе все, еще и подвергаются унижениям со стороны мужчин", – заявила Полякова.

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По словам артистки, она давно зарабатывает больше мужа и ведет успешный бизнес, но это не означает, что женщины полностью могут обойтись без мужчин. Также Оля Полякова отметила, что больше не хочет ждать важных решений от депутатов, которые так и не смогли за 28 лет навести порядок в государстве.

"Я хочу пойти туда сама и сделать все сама! Любой ценой пролезть туда – это не моя история. Свои деньги я зарабатываю честным трудом и если мы не пройдем на этих выборах, то будем нарабатывать политическую силу и готовиться к следующим", – подытожила украинская звезда.

Ко всему, Полякова отметила, что незаконное обогащение политиками должно караться расстрелом.

Напомним, что о своих намерениях стать политиком Оля Полякова объявила во время доклада на Форуме Женского Партнерства, который состоялся при поддержке общественной организации "Ділові Українські Жінки".

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