Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украина может отказаться от участия в "Евровидении 2019"

Сейчас Общественное ведет переговоры с группой Kazka

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:41
"Евровидение 2019"
"Евровидение 2019"
Фото: twitter.com/eurovision

Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2019" из-за скандала с исполнительницей MARUV.

Об этом в эфире Громадського заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.

По ее словам, сейчас Общественное ведет переговоры с группой Kazka относительно участия в "Евровидении".

"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации – это кризис, в котором нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", – сказала Кольцова.

Она также отметила, что до 8-10 марта Общественное и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровкой.

На вопрос, может ли представлять Украину группа Kazka, или вообще никто не представлять, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

Ранее стало известно, что группа Freedom-Jazz, которая заняла второе место на Национальном отборе, уже отказалась заменить MARUV на сцене "Евровидения".

Напомним, 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

Смотрите видео о самых громких скандалах "Евровидения":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Freedom Jazz отказались ехать на "Евровидение" вместо MARUV Дорн, Могилевская и Лобода: MARUV поддержали коллеги и поклонники В сети создали петицию с требованием отправить MARUV на "Евровидение 2019" Скандал вокруг Нацотбора 2019: официальный комментарий "СТБ" "Евровидение 2019": кто представит Украину вместо MARUV Глава НОТУ об участниках Нацотбора: "Потеряете сознание, когда услышите правду"
НОТУ KAZKA нацотбор на Евровидение Евровидение 2019 MARUV
Реклама

Новости партнеров

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению
MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению
Пирожки с яблоками: ни один ребенок не в силах отказаться
Пирожки с яблоками: ни один ребенок не в силах отказаться
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)

Популярные статьи

Вчера, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Вчера, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Вчера, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Вчера, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

25 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

25 февраляАфиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

25 февраляFun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

25 февраляШоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

25 февраляТехно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

25 февраляТехно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляТехно

Популярная программа для Windows содержит скрытую угрозу

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

24 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

Новости партнеров

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом