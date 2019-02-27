Украина может отказаться от участия в "Евровидении 2019"

Сейчас Общественное ведет переговоры с группой Kazka

"Евровидение 2019" Фото: twitter.com/eurovision

Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2019" из-за скандала с исполнительницей MARUV.

Об этом в эфире Громадського заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.

По ее словам, сейчас Общественное ведет переговоры с группой Kazka относительно участия в "Евровидении".

"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации – это кризис, в котором нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", – сказала Кольцова.

Она также отметила, что до 8-10 марта Общественное и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровкой.

На вопрос, может ли представлять Украину группа Kazka, или вообще никто не представлять, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

Ранее стало известно, что группа Freedom-Jazz, которая заняла второе место на Национальном отборе, уже отказалась заменить MARUV на сцене "Евровидения".

Напомним, 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

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