Украина не едет на "Евровидение 2019": скандалы, интриги и все, что нужно знать
Главным событием недели стал отказ Украины от участия в "Евровидении 2019"
Украина не будет принимать участие в "Евровидении 2019". 27 февраля об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.
В этом году с Нацотбором связано необычайно много скандалов. Все началось с того, что накануне конкурса группу KAZKA обвинили в плагиате. Якобы создатели хита "Плакала" использовали чужую мелодию. Однако продюсер коллектива Юрий Никитин сообщил, что в песне использован семпл из звукового банка The Arabian Trap Man, доступ к которому есть у всех продюсеров в мире.
Ситуацию усугубило скандальное интервью финалисток ANNA MARIA тележурналисту Роману Скрыпину. Тогда участницы дуэта Анна и Мария Опанасюк отказались признавать войну с Россией и оккупацию Крыма. В результате в финале судьи поставили ANNA MARIA 1 балл, а от зрителей дуэт получил 2 балла.
Победителем Нацотбора стала певица MARUV, однако после длительных переговоров артистка отказалась представлять Украину на "Евровидении 2019". Причиной стал договор НОТУ – его подписывают все артисты, которые едут на конкурс. Некоторые пункты документа MARUV назвала "кабальными". К примеру, певица отказалась передавать НОТУ авторские права на конкурсную песню.
Член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что договор является стандартным для всех представителей Украины на "Евровидении". Аналогичный документ в свое время подписали Джамала, O.TORVALD и MELOVIN.
Однако в нынешнем договоре все же появилось два новых пункта: в случае невыполнения обязательств артист должен оплатить штраф – 2 млн грн; представитель Украины должен отказаться от гастролей в РФ. И если от выступлений в России MARUV была готова отказаться, то огромная сумма штрафа смутила певицу. К тому же артистка сообщила, что хочет "дарить свое творчество без цензуры".
В результате НОТУ обратилась к участникам, занявшим второе и третье места в Нацотборе. Это Freedom Jazz и KAZKA, однако оба коллектива отказались ехать на "Евровидение". Согласно правилам, НОТУ могла выбрать любого другого украинского артиста, но посчитала, что это будет нечестно по отношению к зрителям, которые голосовали за финалистов Нацотбора.
Европейский вещательный союз (EBU) сожалеет, что Украина не будет участвовать в Евровидении в 2019 году, однако надеется на ее участие в 2020-м. На пресс-конференции глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что в случае победы Сергея Лазарева на "Евровидении 2019", Украина не поедет в 2020 году на конкурс в Россию. А тем временем букмекеры прогнозируют победу именно Лазареву.
Напомним, "Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая.
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