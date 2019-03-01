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Украина не едет на "Евровидение 2019": скандалы, интриги и все, что нужно знать

Главным событием недели стал отказ Украины от участия в "Евровидении 2019"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30

Украина не будет принимать участие в "Евровидении 2019". 27 февраля об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

В этом году с Нацотбором связано необычайно много скандалов. Все началось с того, что накануне конкурса группу KAZKA обвинили в плагиате. Якобы создатели хита "Плакала" использовали чужую мелодию. Однако продюсер коллектива Юрий Никитин сообщил, что в песне использован семпл из звукового банка The Arabian Trap Man, доступ к которому есть у всех продюсеров в мире.

Ситуацию усугубило скандальное интервью финалисток ANNA MARIA тележурналисту Роману Скрыпину. Тогда участницы дуэта Анна и Мария Опанасюк отказались признавать войну с Россией и оккупацию Крыма. В результате в финале судьи поставили ANNA MARIA 1 балл, а от зрителей дуэт получил 2 балла.

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Победителем Нацотбора стала певица MARUV, однако после длительных переговоров артистка отказалась представлять Украину на "Евровидении 2019". Причиной стал договор НОТУ – его подписывают все артисты, которые едут на конкурс. Некоторые пункты документа MARUV назвала "кабальными". К примеру, певица отказалась передавать НОТУ авторские права на конкурсную песню.

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"
Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"

Член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что договор является стандартным для всех представителей Украины на "Евровидении". Аналогичный документ в свое время подписали Джамала, O.TORVALD и MELOVIN.

Однако в нынешнем договоре все же появилось два новых пункта: в случае невыполнения обязательств артист должен оплатить штраф – 2 млн грн; представитель Украины должен отказаться от гастролей в РФ. И если от выступлений в России MARUV была готова отказаться, то огромная сумма штрафа смутила певицу. К тому же артистка сообщила, что хочет "дарить свое творчество без цензуры".

В результате НОТУ обратилась к участникам, занявшим второе и третье места в Нацотборе. Это Freedom Jazz и KAZKA, однако оба коллектива отказались ехать на "Евровидение". Согласно правилам, НОТУ могла выбрать любого другого украинского артиста, но посчитала, что это будет нечестно по отношению к зрителям, которые голосовали за финалистов Нацотбора.

Евровидение 2019
Евровидение 2019
Фото: Сегодня

Европейский вещательный союз (EBU) сожалеет, что Украина не будет участвовать в Евровидении в 2019 году, однако надеется на ее участие в 2020-м. На пресс-конференции глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что в случае победы Сергея Лазарева на "Евровидении 2019", Украина не поедет в 2020 году на конкурс в Россию. А тем временем букмекеры прогнозируют победу именно Лазареву.

Напомним, "Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая.

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НОТУ KAZKA нацотбор на Евровидение Евровидение 2019 MARUV Freedom Jazz
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