Украина попала в ТОП-10 лучших выступлений на Евровидении

Голосование устроили на официальном сайте конкурса

Евровидение. Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

На официальном сайте Евровидения появилось голосование за "самое лучшее выступление за последние 10 лет". В списке предложенных оказалось выступление Джамалы, в 2016 году. По итогам голосования ее номер занял шестую позицию в десятке лучших, а лидером оказалась победительница Евровидения-2012 певица Лорин с песней "Euphoria".

Завершился 63-й песенный конкурс Евровидение, победительницей которого стала 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля. Мы уже писали все подробности о Нетте. Сначала Израиль принимал участие в Евровидении c 1973 года и участвовал 40 раз с момента своего дебюта. Страна выигрывала конкурс три раза: в 1978, 1979, Израиль добился третьей победы в 1998 году с Dana International.

Несмотря на позитивные отзывы в сети и поддержку зрителей, представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN занял на конкурсе 17-е место. На конкурсе певец выступил с композицией "Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху.

Вся правда о MELOVIN – смотрите видео:



