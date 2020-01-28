Украина выступит в первом полуфинале Евровидения 2020
Конкурс состоится в Нидерландах в мае
Международный конкурс Евровидение 2020 будет проходить в Роттердаме, Нидерланды. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14-го, а гранд-финал, в котором определится победитель Евровидения 2020, – 16 мая.
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Известно также, что на конкурсе выступят представители 41 страны. 35 стран в полуфиналах будут бороться за место в гранд-финале. Отметим, автоматически в главный этап конкурса проходят представители стран "Большой пятерки" (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании), а также Нидерландов, которые принимают Евровидение 2020.
А теперь организаторы сообщили порядок выступлений участников. Так, Украина выступит в первом полуфинале Евровидения 2020, который состоится 12 мая.
В первом полуфинале Евровидения выступят 17 участников, во втором – 18.
- Северная Македония
- Беларусь
- Литва
- Швеция
- Словения
- Австралия
- Ирландия
- Россия
- Норвегия
- Кипр
- Хорватия
- Азербайджан
- Мальта
- Израиль
- Украина
- Румыния
- Бельгия
- Австрия
- Молдова
- Польша
- Сан-Марино
- Сербия
- Исландия
- Чехия
- Греция
- Эстония
- Дания
- Болгария
- Швейцария
- Финляндия
- Армения
- Латвия
- Грузия
- Португалия
- Албания
Отметим, в каждом полуфинале будут определены 10 стран, которые пройдут в гранд-финал. Кроме того, автоматически в финал Евровидения попадают представители стран "Большой пятерки" – Италии, Германии, Франции, Великобритании, Испании, а также представитель принимающей страны – Нидерландов. Всего в гранд-финале 16 мая будет представлено 26 стран.
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Напомним, украинский Национальный отбор на Евровидение 2020 будет проходить 8, 15 и 22 февраля.
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020
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