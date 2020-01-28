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Украина выступит в первом полуфинале Евровидения 2020

Конкурс состоится в Нидерландах в мае

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Нацотбор на Евровидение 2020: участники второго полуфинала
Нацотбор на Евровидение 2020: участники второго полуфинала
Фото: Facebook Евровидение Украина

Международный конкурс Евровидение 2020 будет проходить в Роттердаме, Нидерланды. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14-го, а гранд-финал, в котором определится победитель Евровидения 2020, – 16 мая.

Узнайте также, какие страны первыми назвали представителей на Евровидении 2020:

Известно также, что на конкурсе выступят представители 41 страны. 35 стран в полуфиналах будут бороться за место в гранд-финале. Отметим, автоматически в главный этап конкурса проходят представители стран "Большой пятерки" (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании), а также Нидерландов, которые принимают Евровидение 2020.

А теперь организаторы сообщили порядок выступлений участников. Так, Украина выступит в первом полуфинале Евровидения 2020, который состоится 12 мая.

Украина выступит в первом полуфинале Евровидения 2020/eurovision.tv

В первом полуфинале Евровидения выступят 17 участников, во втором – 18.

Первый полуфинал Евровидения 2020

  1. Северная Македония
  2. Беларусь
  3. Литва
  4. Швеция
  5. Словения
  6. Австралия
  7. Ирландия
  8. Россия
  9. Норвегия
  10. Кипр
  11. Хорватия
  12. Азербайджан
  13. Мальта
  14. Израиль
  15. Украина
  16. Румыния
  17. Бельгия

Второй полуфинал Евровидения 2020

  1. Австрия
  2. Молдова
  3. Польша
  4. Сан-Марино
  5. Сербия
  6. Исландия
  7. Чехия
  8. Греция
  9. Эстония
  10. Дания
  11. Болгария
  12. Швейцария
  13. Финляндия
  14. Армения
  15. Латвия
  16. Грузия
  17. Португалия
  18. Албания

Отметим, в каждом полуфинале будут определены 10 стран, которые пройдут в гранд-финал. Кроме того, автоматически в финал Евровидения попадают представители стран "Большой пятерки" – Италии, Германии, Франции, Великобритании, Испании, а также представитель принимающей страны – Нидерландов. Всего в гранд-финале 16 мая будет представлено 26 стран.

Узнайте, какие страны уже назвали своих представителей на Евровидении.

Напомним, украинский Национальный отбор на Евровидение 2020 будет проходить 8, 15 и 22 февраля.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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