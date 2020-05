Украинцы Go_A выступили на домашнем концерте Евровидения-2020

В шоу также принял участие Melovin

В преддверии финала онлайн-шоу Europe Shine A Light, которое начнется 16 мая в 22:00 по Киеву, организаторы "Евровидения-2020" провели домашний онлайн-концерт в минувшую пятницу. В нем приняли участие украинцы Go_A и Melovin.

Ранее мы писали, где смотреть онлайн-трансляцию финала альтернативного конкурса "Евровидение-2020" в субботу, 16 мая.

Так, в рамках домашнего концерта "Евровидения" зрители увидели номер украинской группы Go_A, которая перепела хит Верки Сердючки. Музыканты представили кавер на песню Dancing Lasha Tumbai и клип к нему на этой неделе.

Музыканты снимали видео на крыше киевского телецентра "Карандаш" и в кадре появились на фоне Киева с инструментами, в эпатажных образах.

Melovin, который представлял Украину на песенном конкурсе в 2018 году, исполнил свою известную композицию Under The Ladder. В новом исполнении зазвучал и трек победителя "Евровидения-2014" Кончиты Вурст – Rise Like a Phoenix.

Соответствующие видео Melovin разместил на личной странице в Instagram.

Накануне на "Евровидении-2020" певица из Польши показала кадры горящего Майдана.

