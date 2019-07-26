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Украинцы покорили судей на America’s Got Talent своим выступлением: видео

Черниговский театр теней Verba Shadow поразили своим номером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Украинцы на America’s Got Talent
Украинцы на America’s Got Talent
Фото: facebook.com/verbashadow

В популярном американском талант-шоу America’s Got Talent принял участие черниговский театр теней Verba Shadow. Съемки проекта проходили на территории Universal Studios Hollywood.

Украинский театр теней подал заявку на участие в шоу наравне с 40 тысячами других артистов, в итоге были отобраны лишь 225 участников.  В рамках шоу украинцы представили номер про волшебника. Режиссером выступил Владимир Марьин.

"Этот сюжет позволяет раскрыть по максимуму все возможности как театра теней, так и 3D технологии. Используя 3D стало возможным расширить границы привычного "плоского" театра теней", – отмечается в официальном сообщении коллектива.

Яркости номеру добавили эффектные костюмы участников, а также визуальные спецэффекты. Все это было рассчитано на то, чтобы вызвать у зрителей восторг и удивление. В итоге, судьи проекта оценили перформанс, отметив его новизну и новаторский подход.

Напомним, проект известного хореографа Константина Томильченко Front Pictures поразил судей шоу "Америка имеет талант" в прямом эфире. Раньше украинцы с успехом прошли первый этап конкурса, получив единогласное "да" от всех жюри.

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Источник: Сегодня
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