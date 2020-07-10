Украинка Мила Кузнецова установила рекорд: у нее самый большой размер груди

Модель и блогер побила рекорд Украины в категории "Самая большая женская натуральная грудь"

Модель Мила Кузнецова, которая собирается дебютировать в смешанных единоборствах MMA, установила рекорд "Самая большая женская натуральная грудь". Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, как живется женщине с такими выдающимися формами.

Украинка Мила Кузнецова попала в Национальный реестр рекордов Украины, как женщина с самой натуральной грудью. Девушка говорит – привыкла побеждать, потому что считает себя королевой.

"У меня были конкурсы красоты – "Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Украина". Я считаю себя королевой. Раскрутила свою страницу в Instagram, у меня больше 600 000 подписчиков. Очень много подписывается мужчин, и они реагируют на грудь", – комментирует модель plus-size.

INSTAGRAM

Везде пишут, что у Милы 13 размер груди, и эта цифра давно увеличилось. Сейчас объем ее груди составляет 1 метр 35 сантиметров. Модель убеждает – это уже 15 размер.

Подробнее о самой большой груди Украины смотрите в сюжете:

И с такой грудью надо тщательно следить за здоровьем, потому что от их веса страдает спина.

"Я занимаюсь спортом – боксом, смешанными единоборствами, плаваю, езжу на велосипеде. Девушкам с большой грудью надо чаще появляться у маммолога. Я делала снимок – у меня все в порядке", – рассказала рекордсменка в эфире телеканала "Украина".

Милу уже пригласили в Тайланд, и на этот раз не на конкурс красоты, а на спортивные соревнования. Поэтому, возможно, вскоре в ее послужном списке появится новый титул.

Ранее сообщалось ,что обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться