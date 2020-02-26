Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Украинка Виктория Любухина снялась в рекламе для знаменитого Super Bowl

Украинская модель активно развивает свою карьеру в США в качестве актрисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:55

Реклама может быть настоящим искусством. И это доказывают сотни рекламных роликов по всему миру. Известные актеры и модели, миллионные бюджеты съемок и топовые режиссеры – в США рекламные ролики уже давно вышли на голливудский уровень. Так же, как и Виктория Любухина – бывшая украинская модель, которая активно развивает свою карьеру в Америке в качестве актрисы. Совсем недавно девушка снялась в рекламном ролике вместе с мировыми звездами шоу-бизнеса – Дженнифер Лопес и Pitbull’ем. Поразительно, но режиссером клипа выступил оскароносный Майкл Бэй, а сам ролик посмотрели 100 000 000 американцев!

Фото: Instagram актрисы @viki_liub
Фото: Instagram актрисы @viki_liub

На самом деле "виной" такой большой зрительской аудитории стал не только звездный состав рекламы Hard Rock Hotel. Ролик был снят специально для показа в перерыве Super Bowl. Для Северной Америки это спортивное событие носит культовый, почти сакральный характер. Super Bowl называют матч, который определяет лучшую команду года по американскому футболу. Интересно, что и сама Виктория стала поклонницей этого вида спорта. Описывая работу коллектива над созданием рекламного ролика, украинская модель сравнила его с футбольной командой: "Все действуют максимально согласованно, самоотверженно и профессионально".

Фото: Instagram актрисы @viki_liub
Фото: Instagram актрисы @viki_liub
Фото: Instagram актрисы @viki_liub
Фото: Instagram актрисы @viki_liub
Фото: Instagram актрисы @viki_liub
Фото: Instagram актрисы @viki_liub
Фото: Instagram актрисы @viki_liub
Фото: Instagram актрисы @viki_liub
Фото: Instagram актрисы @viki_liub
1/9

Минута рекламы во время Super Bowl стоит... 11 000 000 долларов! Поэтому неудивительно, что и Hard Rock Hotel позволил себе нанять топового режиссера Майкла Бэя. Публике он известен своими игровыми, но невероятно успешными и дорогими проектами "Трансформеры" (все части), "Плохие парни" и "Армагеддон".

В нынешнем розыгрыше Super Bowl сошлись команды из Сан-Франциско и Канзаса. И победу в итоге праздновали последние. Но для нас, прежде всего, важно, что свою очередную победу одержала украинская девушка. Сегодня Виктория строит свою карьеру в центре мировой шоубиз-индустрии в США. И пусть сейчас она живет за океаном, сама девушка говорит: "Я люблю Украину – это моя Родина!".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
модель ролик Виктория Любухина
Реклама

Новости партнеров

Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Творожная запеканка без муки и манки
Творожная запеканка без муки и манки
Пирог с замороженной смородиной из песочного теста: рецепт
Пирог с замороженной смородиной из песочного теста: рецепт

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Вчера, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Вчера, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Вчера, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

24 февраляFun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

24 февраляFun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

24 февраляFood

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

24 февраляШоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

24 февраляEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Новости партнеров

Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
Димаш стал претендентом на участие в «Евровидении» от РФ?
Димаш стал претендентом на участие в «Евровидении» от РФ?
Ученые нашли напиток, убивающий раковые клетки
Ученые нашли напиток, убивающий раковые клетки
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Дорослі і зовсім інші: як зараз виглядають зірки серіалу
Дорослі і зовсім інші: як зараз виглядають зірки серіалу "Кадети"
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Творожная запеканка с манкой в мультиварке
Творожная запеканка с манкой в мультиварке