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Украинка Виктория Любухина снялась в рекламе для знаменитого Super Bowl

Украинская модель активно развивает свою карьеру в США в качестве актрисы

Реклама может быть настоящим искусством. И это доказывают сотни рекламных роликов по всему миру. Известные актеры и модели, миллионные бюджеты съемок и топовые режиссеры – в США рекламные ролики уже давно вышли на голливудский уровень. Так же, как и Виктория Любухина – бывшая украинская модель, которая активно развивает свою карьеру в Америке в качестве актрисы. Совсем недавно девушка снялась в рекламном ролике вместе с мировыми звездами шоу-бизнеса – Дженнифер Лопес и Pitbull’ем. Поразительно, но режиссером клипа выступил оскароносный Майкл Бэй, а сам ролик посмотрели 100 000 000 американцев!

Фото: Instagram актрисы @viki_liub

На самом деле "виной" такой большой зрительской аудитории стал не только звездный состав рекламы Hard Rock Hotel. Ролик был снят специально для показа в перерыве Super Bowl. Для Северной Америки это спортивное событие носит культовый, почти сакральный характер. Super Bowl называют матч, который определяет лучшую команду года по американскому футболу. Интересно, что и сама Виктория стала поклонницей этого вида спорта. Описывая работу коллектива над созданием рекламного ролика, украинская модель сравнила его с футбольной командой: "Все действуют максимально согласованно, самоотверженно и профессионально".

Фото: Instagram актрисы @viki_liub Фото: Instagram актрисы @viki_liub Фото: Instagram актрисы @viki_liub Фото: Instagram актрисы @viki_liub Фото: Instagram актрисы @viki_liub Фото: Instagram актрисы @viki_liub Фото: Instagram актрисы @viki_liub Фото: Instagram актрисы @viki_liub Фото: Instagram актрисы @viki_liub 1/9

Минута рекламы во время Super Bowl стоит... 11 000 000 долларов! Поэтому неудивительно, что и Hard Rock Hotel позволил себе нанять топового режиссера Майкла Бэя. Публике он известен своими игровыми, но невероятно успешными и дорогими проектами "Трансформеры" (все части), "Плохие парни" и "Армагеддон".

В нынешнем розыгрыше Super Bowl сошлись команды из Сан-Франциско и Канзаса. И победу в итоге праздновали последние. Но для нас, прежде всего, важно, что свою очередную победу одержала украинская девушка. Сегодня Виктория строит свою карьеру в центре мировой шоубиз-индустрии в США. И пусть сейчас она живет за океаном, сама девушка говорит: "Я люблю Украину – это моя Родина!".

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