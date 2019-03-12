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Украинская группа The Hardkiss выпустила новый чувственный клип

Это видеоклип на лирический трек "Сердце"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
The HARDKISS
The HARDKISS
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Украинская группа THE HARDKISS, создатели которой рассказали поклонникам о важной дате, выпустила новый видеоклип на лирический трек "Сердце". О выпуске нового ролика музыканты сообщили в Instagram.

Съемки ролика проходили на природе у замерзшей реки в холодную пору. Впрочем, это не помешало солистке группы Юлии Саниной чувственно исполнить песню "Сердце". Вероятно, режиссером видео традиционно стал участник группы и муж солистки Валерий Бебко, который уже неоднократно создавал видеоклипы для группы, а также сама Юлия Санина.

На странице THE HARDKISS уже можно насладиться звучанием песни "Сердце".

Напомним, ранее группа THE HARDKISS презентовала новую песню Free Me и сразу клип на нее. Свеженький сингл группы войдет в будущий альбом "Железная ласточка".

Также в свет вышел новый клип группы THE HARDKISS на композицию "Мелодія".

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клип песня The Hardkiss Юлия Санина
Источник: Сегодня
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