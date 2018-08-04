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"Украинская Моника Белуччи": Даша Астафьева очаровала поклонников новым образом

Пользователи Instagram в восторге от новой стрижки певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Даша Астафьева предстала в новом образе Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева предстала в новом образе Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица, модель и актриса Даша Астафьева часто удивляет поклонников кардинальной сменой имиджа. В этот раз Даша предстала перед своими подписчиками в сдержанном, но чувственном образе.

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Даша Астафьева снова изменила имидж
Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица снова остригла волосы, которые уже успели отрасти после последних бьюти-изменений, и сделала лаконичное каре с челкой. Новый образ певица дополнила классическим черным платьем и украшениями с бриллиантами. Яркая помада и "стрелки" только подчеркнули роковой вид Астафьевой.

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Дашу назвали "украинской Моникой Белуччи"
Фото: instagram.com/da_astafieva

В комментариях фолловеры не поскупились на комплименты: "Как Моника Беллучи", "Даша, вы так лихо умеете сочетать в себе простоту, невероятную сексуальность и элегантность! Не устану восхищаться вами", "Даша – богиня. Почему не твое лицо в рекламах Dior, Chanel и иже с ними. Мне кажется, красивее лица я не видела", "Очень идет прическа. Выглядишь супер!", "Даша Белуччи", "Лишний раз убеждаюсь, что красивой женщине любой образ к лицу ", "Как идет стрижка! Леди!", "Даша, вы восхитительная женщина!".

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Астафьева не боится экспериментировать с длиной волос
Фото: instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева опубликовала  в Instagram романтичные фото с женихом. Певица также восхитила поклонников новой смелой фотосессией

Смотрите виде о том, почему Даша Астафьева недовольна своим внешним видом:

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Источник: "Сегодня"
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