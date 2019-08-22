"Что с ней?": украинская певица шокировала внешним видом

Певица Елка появилась на одном из мероприятий в России

Певица Елка Фото: Instagram.com

Украинская певица Елка (Елизавета Иванцив), которая сейчас активно выступает в России, давно не появлялась на публике, но ее последний выход в свет шокировал поклонников.

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37-летняя артистка появилась на одном из светских мероприятий в Москве и нарвалась на критику фанатов, которые были неприятно удивлены ее внешним видом. Исполнительница хита "Прованс" пришла в белом платье и с ярким макияжем. По словам подписчиков, которые комментировали опубликованное в Instagram фото, звезда не похожа на себя: "Что с ней?!", — пишут юзеры.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Отметим, что Елка родилась в Ужгороде и с 2004 года начала активно выступать в Украине и даже была судьей популярного вокального шоу "X-Фактор". Позже певица переехала в Москву и там продолжила свою творческую деятельность.

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