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Украинская топ-модель Наталья Гоций удалила грудные импланты: "Я за ними абсолютно не скучаю"

Сегодня, 09:03

После операции модель также столкнулась и с осложнениями

34-летняя украинская топ-модель и телеведущая Наталья Гоций сделала операцию по удалению имплантов. Причиной тому стали медицинские показания. Об этом знаменитость рассказала в первом выпуске своего нового блога на YouTube-канале.

Наталья Гоций
Наталья Гоций
Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Наталья Гоций была вынуждена удалить импланты из груди, хотя результат предыдущей операции по увеличению груди полностью ее удовлетворял.

"У нас в семье есть такое заболевание, как рак молочной железы, и оно ближе, чем мне бы хотелось. По этим показаниям я сделала генетический тест, который пришел не очень утешительный, и после этого я начала из года в год делать МРТ груди, и последнее МРТ показало не самые хорошие результаты", – сказала Наталья Гоций в видео.

Однако модель призналась, что совершенно не скучает по прежнему виду груди. По ее словам, она себе такой нравится больше и приняла свой новый внешний вид.

INSTAGRAM

Однако после операции по удалению имплантов Наталья Гоций столкнулась с новой проблемой и поняла, что что-то идет не так.

"Когда я удалила импланты, я думала, на этом все закончилось: достал их и все. И в один прекрасный день, когда уже начался карантин, я проснулась – одна грудь отличалась от второй примерно на два размера", – рассказала модель.

Не имея возможности полететь к своему врачу из-за закрытых границ, Наталья обратилась в киевскую клинику, где ей пришлось сделать пять процедур по выведению жидкости.

Наталья Гоций рассказала об удалении имплантов
Наталья Гоций рассказала об удалении имплантов
Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Наталья Гоций приняла участие в сотнях модных показов и съемок, появлялась на обложках всемирно известных журналов Elle, Marie Claire, L’Officiel и многих других. Модельную карьер Наталья начала в нулевых, а уже в 2004 году победила на престижном международном конкурсе Ford Supermodel of the World.

Знаменитая модель оказалась под пристальным вниманием прессы и представителей модной индустрии, когда попала в скандал из-за маленького веса.

Сейчас же Наталья Гоций придерживается здорового питания и образа жизни, много путешествует и поддерживает собственный индивидуальный режим.

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