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Украинские рок-звезды выпустили проникновенную песню в поддержку Беларуси

Сегодня, 15:24

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, СКАЙ, KOZAK SYSTEM и Артур Даниелян презентовали мощный трек

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ сняли клип на песню "Героям" совместно с Олегом Собчуком (СКАЙ), Иваном Леньо, Сергеем Соловьем (KOZAK SYSTEM) и Артуром Даниеляном. Этот трек – поддержка украинских воинов, а также – всех людей, протестующих сейчас в Беларуси.

Клип снимали на крыше самого высокого в Украине жилого здания. В самом сердце Киева, на 48 этаже музыканты и съемочная команда старались сделать все, чтобы посыл дошел до абсолютно каждого, кто посмотрит видеоработу. Режиссером клипа стал Артем Григорян.

Песня "Героям" была написана Сергеем Танчинцом около полугода назад для украинских воинов, однако совсем недавно начались известные всем события в соседней Беларуси, где люди вышли на протесты против власти.

"Героям" – это песня для людей, которые верят в свою страну и не идут на компромиссы в вопросах независимости и целостности суверенитета своего государства", – говорит солист БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Песню музыканты исполнили на двух языках: украинском и белорусском. Художественный перевод на белорусский язык сделал Лявон Вольски.

Ранее украинские звезды поддержали протестующих в Беларуси. Напомним, экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Михалок отреагировал на протесты в родной Беларуси.

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