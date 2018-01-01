Украинские знаменитости похвастались снимками в вышиванках

В День вышиванки украинские звезды предпочли вышитые сорочки и платья с орнаментом

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Украинцы 17 мая празднуют День вышиванки, который ежегодно отмечается в третий четверг мая. В этот день принято надевать наряды с национальным орнаментом, чтобы подчеркнуть свою причастность к украинской культуре.

Украинские звезды уже успели сфотографироваться в вышиванках и выставить снимики в соцсетях.

Например, продюсер и музыкальный критик Алена Мозговая опубликовала на своей странице в Facebook фото, на котором позирует со своим мужем – певцом Владимиром Ткаченко. А вот телеведущая Екатерина Осадчая выбрала для праздника красно-черную вышиванку. Певица Тина Кароль выбрала платье-вышиванку.

Напомним, сорочки с традиционными украинскими узорами продолжают быть в тренде и с каждым годом все больше завоевывают сердца самых изысканных модниц. Уже давно вышиванки выбирают не только украинки, но также мировые знаменитости. Главное правило: светлые и яркие вышиванки лучше выбирать на лето, а сорочки более темных и приглушенных цветов хорошо подойдут для осени и межсезонья.