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Украинские звезды, которые не могут бросить курить

MELOVIN рассказал, как пытался бороться с вредной привычкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25

Ни для кого не секрет, что курение – это вредная привычка, которая вызывает зависимость. Правда, если раньше кроме обычных сигарет в наших магазинах ничего не продавалось, то сейчас – выбор табачных изделий поражает. Курение – проблема многих украинцев, и знаменитости – не исключение. Однако все они мечтают избавиться от вредной привычки, а кому-то уже удалось это сделать.

  • MONATIK

"Ну я зависим от никотина. И это, конечно, я отношу к своей слабости сейчас. Я думаю, я с этим справлюсь, просто пока как-то не получается", – признается артист.

MONATIK
MONATIK
Фото: instagram.com/monatik_official

  • MELOVIN

Певец хоть и курит, но стесняется своей привычки, считая ее позорной: "Потому что я не воспринимаю курения. Например, люди курят – я рядом не очень люблю стоять". MELOVIN признается: бросить курить пытался. Но все попытки терпели фиаско. По мнению артиста, "все у нас в голове".

Поэтому MELOVIN выбрал популярную сегодня альтернативу – быстрое нагревание табака: "Понимаю, что я просто меньше стал кашлять и меньше такого хронического".

MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

  • Тимур Мирошниченко

В рядах любителей новомодного девайса для курения относит себя и ведущий Тимур Мирошниченко, стаж курильщика которого насчитывает 17 лет.

"Конкретно курить я начал в университетские годы. Можно сказать, еще с первого курса, потому что КВН, все дела, там же без этого никак. Где-то 16-17 лет – это начало моей табачной карьеры", – вспоминает шоумен.

Бросить курить обычные сигареты Тимура побудила первая беременность жены Инны.

Жена Тимура Мирошниченко беременна во второй раз
Жена Тимура Мирошниченко беременна во второй раз
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Нельзя было уже курить в машине, потому что она рядом, нельзя было курить дома, надо выходить на улицу. И очень многие мои друзья уже перешли на электронные устройства нагрева табака", – говорит Тимур.

Кто из украинских звезд еще планирует бросить курить, кто придумал альтернативу, кому удалось избавиться от вредной привычки, а также комментарии эксперта – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Напомним также, недавно Тимур Мирошниченко рассекретил пол второго ребенка.

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курение вредная привычка MONATIK Тимур Мирошниченко MELOVIN
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