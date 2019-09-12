Украинские звезды побывали на премьере фильма "Офелия": яркие фото

Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко и другие артисты успели посмотреть фильм "Офелия"

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба

В столичном кинотеатре "Ультрамарин" состоялась долгожданная премьера фильма "Офелия", от создателей фильма "Братья Гримм" и "Ключи от всех дверей".

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Первые ленту увидели украинские звезды: Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Владимир Бебешко, Вячеслав Соломка, Константин Грубич, Михаил Присяжнюк, Наталка Карпа, Наталья Кудряшова, Габриэла Масанга, Мила Нитич, Андрей Дебрин, Елена Репина, Алла Медведева, группа "НУМЕР 482", Евгений Капорин, Иванна Онофрийчук, Екатерина Гулякова, Алексей Нечай-Кучинский, участница шоу "Зважені та щасливі" Рима Пенджиева, актриса сериала "Школа" Карина Чернявская, модель plus size Мила Кузнецова, участник шоу "Танцы со звёздами" Макс Леонов и Аделина Дели, участники шоу Топ-модель по украински Дима Сукач, Яся Крутова и Дима Топоринский.

Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба Украинские звезды на премьере фильма "Офелия" Фото: пресс-служба 1/16

Фильм снят по одноименному роману Лизы Кляйн. Датское королевство в кризисе, король мертв, на трон взошел самозванец и убийца. Законный наследник престола Гамлет обещает отомстить за смерть отца, его сердце ожесточено. Но оно способно любить. Гамлет встречает Офелию. Чувства взаимны, ради любимого Офелия готова покинуть двор и выступить против врага. Помешать чувствам молодых людей способна только смерть.

Главные роли сыграли звезда франшизы "Звездные войны" Дейзи Ридли, и номинанты на "Оскар" Наоми Уоттс и Клайв Оуэн.

Напомним, ранее в Киеве состоялся допремьерный показ нашумевшего фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Посмотреть фильм пришли звезды шоу-бизнеса и мира кино. Корреспондент "Сегодня" пообщалась со знаменитостями и узнала, что они думают о новом творении Тарантино и их ожидания от фильма.

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