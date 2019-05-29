Украинские звезды посетили премьеру фильма "Рокетмен"

Картину пришли посмотреть многие украинские звезды кино и шоу-бизнеса

Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба

28 мая в кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера музыкального байопика "Рокетмен" о легендарном британском музыканте Элтоне Джоне.

Смотрите видео о том, как Элтон Джон рассказал о своем первом сексуальном опыте:

Первыми ленту увидели Гарик Корогодский, Дмитрий Шуров, Ричард Горн, Соня Плакидюк, Виктория Смеюха ("НеАнгелы"), Руслан Багинский, Жан Грицфельдт, Ирина Данилевская, Яна Алтухова, Алена Лавренюк, Монро, Ирина Заря. Также посмотреть фильм пришли Яна Клочкова, Андрей Ковалев (Brunettes Shoot Blondes), группа [O], Валерия Толочина, Лавика, Татьяна Терехова и многие другие.

Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба Премьера фильма "Рокетмен" в кинотеатре "Оскар" Фото: пресс-служба 1/17

Презентация картины была в стиле Элтона Джона: красная дорожка, блеск, шик и вкусные коктейли. Что касается фильма, то картина действительно очень сильная, живая, музыкальная. Мы сделали небольшой обзор фильма "Рокетмен".

Напомним, певец Элтон Джон не захотел, чтобы в фильме о нем "Рокетмен" убирали сцены секса и употребление наркотиков. Ранее Элтон Джон был вынужден отменить концерт из-за серьезной болезни. Музыкант не смог выступить во Флориде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram