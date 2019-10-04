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Украинские звезды рассказали, как улыбка им помогает в жизни

Певицу Алину Гросу улыбка спасла от провала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", поздравили звезд с Днем улыбки и спросили, были ли у них случаи, когда все проблемы решались одной улыбкой.

Улыбка заменит тысячу слов! Например, искренняя улыбка однажды спасла певицу Алину Гросу – звезде нужно было несколько дней говорить только на иностранном языке, и права на ошибку девушка не имела.

"Только вернулась из Копенгагена, где была как переводчик с родителями и общалась с их бизнес-партнерами, поэтому почти все разговоры вел не отец, а я. Мне надо было переводить и, конечно, чтобы все было тонко и правильно, и я постоянно улыбалась, видимо, поэтому у меня все получилось", – поделилась Алина Гросу за кулисами концерта "Музыкальная платформа".

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Олег Панюта в "Підсумках тижня" часто общается с чиновниками. Вывести этих людей на откровенный разговор непросто... Журналист раскрывает профессиональный секрет, как получить искренний ответ от любого человека.

"Улыбка – это элемент оружия, элемент эмоциональной реакции – реагирование на слова, которые не являются истинными, не являются правдивыми, не уместны. И во многих случаях улыбка заставляет остановиться человека и либо не говорить, или переговорить, – признается ведущий телеканала "Украина" Олег Панюта. – Когда тебе человек в кадре дает ответ, а ты вместо того, чтобы согласиться с ним, просто улыбаешься".

Олег Панюта
Олег Панюта
Фото: пресс-служба

А вот MELOVIN улыбаться всем подряд не готов. Он очень серьезный и на сцене, и в своих клипах. Относительно улыбки артист имеет целую философию!

"Мне кажется, улыбка – это нечто очень особенное... оно должно быть тихим, для своих, и когда нужно это сделать, а не просто голливудская улыбка на 32 зуба, где попало и кому попало. Нет, не всем, не все заслуживают улыбку!", – комментирует певец MELOVIN.

MELOVIN
MELOVIN
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Работа Геннадия Витера, музыкального продюсера телеканала "Украина", предполагает постоянное общение со звездами. Мужчина вспоминает, как растопил сердце Оли Поляковой – без единого слова!

"Не так давно у нас были съемки с Олей Поляковой, а она очень придирчивая, такой человек, который любит раскладывать все по полочкам и для нее важно, чтобы все было согласовано. А мы работаем на телевидении, здесь очень большое количество нюансов возникает и что-то пошло не так... – рассказал Геннадий Витер в "Ранку з Україною". – Я к ней подошел и просто улыбался минут 5, стоял, смотрел на нее. Она сначала нервничала, а потом в ответ начала улыбаться и смеяться, в результате все пошло замечательно!".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что MELOVIN номинирован на звание самого красивого мужчины в мире.

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