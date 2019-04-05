Украинские звезды рассказали о проблеме, о которой не говорят вслух

Знаменитости поразмышляли на тему распространенной болезни

Звезды говорят о деликатной проблеме Фото: Pixabay

Темой, которую решили поднять в программе "Зірковий шлях" среди наших звезд, не принято не только обсуждать в обществе, но и стыдно делиться с родными. Это проблема геморроя.

Звезды о проблеме геморроя

Виктор Сидоренко, врач-проктолог утверждает: "Ничего в этом стыдного нет, это такая болезнь, как и все остальные, только расположена в таком более – менее интимном месте. 98% населения, и еще 3% это скрывают, они об этом не рассказывают".

Начнем с тех звезд, которые до сих пор боятся обсуждать проблему геморроя вслух. Хотя звездные супруги Эдгар и Слава Каминские не сторонники обсуждения этой темы перед камерой, добавляют – об интимных проблемах всегда говорят дома наедине. И Эдгар, как врач, сразу компетентно заявляет: "У Славы геморроя нет, можете записать".

Это при том, что женщина дважды рожала. И оба раза путем кесарева сечения. Видимо поэтому Славу и обошла эта неприятная для всех мам проблема! Причем, как утверждает проктолог, это касается всех, кто рожал, без исключения.

"Если сложные роды, они безусловно осложняют течение геморроя", – говорит врач.

"Это встречается довольно часто, но здесь главное отреагировать, правильно ухаживать за собой после родов с самого первого дня. И тогда проблемы не будет", – говорит певица Alyosha, у которой двое детей.

Светлана Тарабарова Фото: instagram.com/tarabarova

Открещивается от геморроя и новоиспеченная мама первенца Вани – рыжеволосая Светлана Тарабарова: "Слава богу, мне повезло. Я знаю такую ​​проблему, у некоторых даже он появляется на последних месяцах беременности. Это очень неприятно. Но слава богу, у меня нет".

Обходит стороной эту тему и мама уже взрослой дочери и несовершеннолетнего сына – продюсер Ирина Горовая. Более того, она говорит, что обсуждать это заболевание для нее недопустимо даже с родными: "Есть доктора и есть какие-то больницы, куда можно пойти и решить эту проблему. И это то, о чем не стоит говорить".

А вот подопечная Горовой, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, закрытости своего продюсера в этом вопросе не поддерживает: "Я хочу сказать, что это проблема, которая реально существует, и ничего страшного, мне кажется, все, что связано со здоровьем, быть не может быть. Поэтому для меня даже поговорить на эту тему абсолютно не проблема".

Владимир Оступчак Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Поддерживает певицу и телеведущий Владимир Остапчук: "Все что заразно, то ни безобрано". Однако, чтобы не сглазить, сразу делает официальное заявление: "Это как реклама, знаешь. Дорый день, меня зовут Владимир Остапчук и у меня никогда не было геморроя".

Хотя ведущей "Ранку з Україною", Светлане Катренко, проблема геморроя пока тоже не знакома, но она поддерживает своего коллегу в том, что нет ничего в этой теме постыдного: "Это неправильно. Это как, знаете .. орган есть, а слова нет. Так не бывает. Надо говорить на эту тему. Это же здоровье. Я больше всего не понимаю людей, которые стесняются идти к врачу с проблемами. Это вообще нонсенс. Будто врач такого никогда не видел. А особенно, если он специалист узкий в этой сфере, ну он на то и учился, он точно такое видел. Стесняться не нужно".

DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio

Солидарен с Остапчуком и Катренко и шоумен Дзидзьо: "Нечего стесняться! Что вы думаете, ходите стесняетесь, на эту тему не говорите. Думаете, что у вас нет. Вы не стесняйтесь, если что-то болит, идите к врачу".

И сразу, на всякий случай, опровергает возможные догадки: "У меня пока такого не было".

Проктолог утверждает, что геморрой в том или ином виде имеет каждый человек. Просто возраст и степень заболевания у всех разные. Виктор Сидоренко тут же добавляет, что почти все украинские звезды хотя бы раз да были у него на приеме: "Со всеми звездами работали. Да, они такие же люди. У них нимб здесь (показывает на голову). А там у них все устроено так, как у всех обычных людей. Кроме того, учитывая их образ жизни, довольно часто у них наблюдается геморрой".

Под образом жизни звезд врач подразумевает, во-первых, усиленный спортивный режим – а это по пять тренировок в неделю, что может стать причиной возникновения геморроя. И особую угрозу представляет – в это трудно поверить – чрезмерное качания пресса! А еще алкоголь, которым так часто злоупотребляют знаменитости, также является возбудителем геморроидальных узлов. Поэтому всем следует иметь собственного врача-проктолога.

Вячеслав Соломка Фото: instagram.com/v_solomka

Примером для подражания является телеведущий и актер Слава Соломка, который обращается к специалисту этого профиля раз в триместр: "Я ходил и к урологу, и к проктологу. Это часть мужского здоровья. Это нормально абсолютно. Если посмотреть срез нашей аудитории, которые нас смотрят люди в небольших городах, селах, поселковых пунктах и ​​т.д., очень много людей страдают от этого заболевания, геморроем. Домохозяйки болеют геморроем, таксисты, дальнобойщики".

Актриса "Реальной мистики" Елена Репина – она ​​же упорная уборщица Вера Ивановна – также заполучила геморрой, когда рожала сына еще более 20 лет назад. Женщина опровергает все комментарии звездных мамочек о том, что они якобы ни сном ни духом о том, как это, когда твоя прямая кишка выпадает наружу: "К сожалению, у каждой беременной женщины это проявляется. К сожалению. А особенно у женщин, которые очень трудно рожают. Это очень опасная болезнь. Женщина даже в свое время написала и опубликовала статью о геморрое и о методах его лечения.

Дима Коляденко Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

"Я сделала две операции. Потому что это болезнь, которая, к сожалению, не излечивается до конца. Я поступила радикально и забыла, что это такое.

Делится своими ощущениями от неприятного недуга и шоумен и хореограф Дима Коляденко, который узнал о том, что у него геморрой, когда ему едва исполнилось 25! Говорит, тогда у него в прямом смысле слова выпала прямая кишка потому, что он, молодой танцор, поднимал своих партнерш: "Это же ни сесть, ни встать, и ты все время об этом думаешь, что тебя там больно, режет, зудит и все такое. Это ужасная болезнь. Я испугался. Ничего не помогало. Ни мази, ни свечи. Вот все, что рекламируют, это все к одному месту. И я побежал в мужскую клинику и всем советую. Такая специальная палочка и прямо льдом удалили. Ровно пять минут операции и все, больше этого никогда не будет".

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