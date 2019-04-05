Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинские звезды рассказали о проблеме, о которой не говорят вслух

Знаменитости поразмышляли на тему распространенной болезни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:08
Звезды говорят о деликатной проблеме
Звезды говорят о деликатной проблеме
Фото: Pixabay

Темой, которую решили поднять в программе "Зірковий шлях" среди наших звезд, не принято не только обсуждать в обществе, но и стыдно делиться с родными. Это проблема геморроя.


Звезды о проблеме геморроя

Виктор Сидоренко, врач-проктолог утверждает: "Ничего в этом стыдного нет, это такая болезнь, как и все остальные, только расположена в таком более – менее интимном месте. 98% населения, и еще 3% это скрывают, они об этом не рассказывают".

Начнем с тех звезд, которые до сих пор боятся обсуждать проблему геморроя вслух. Хотя звездные супруги Эдгар и Слава Каминские не сторонники обсуждения этой темы перед камерой, добавляют – об интимных проблемах всегда говорят дома наедине. И Эдгар, как врач, сразу компетентно заявляет: "У Славы геморроя нет, можете записать".

Это при том, что женщина дважды рожала. И оба раза путем кесарева сечения. Видимо поэтому Славу и обошла эта неприятная для всех мам проблема! Причем, как утверждает проктолог, это касается всех, кто рожал, без исключения.

"Если сложные роды, они безусловно осложняют течение геморроя", – говорит врач.

"Это встречается довольно часто, но здесь главное отреагировать, правильно ухаживать за собой после родов с самого первого дня. И тогда проблемы не будет", – говорит певица Alyosha, у которой двое детей.

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова
Фото: instagram.com/tarabarova

Открещивается от геморроя и новоиспеченная мама первенца Вани – рыжеволосая Светлана Тарабарова: "Слава богу, мне повезло. Я знаю такую ​​проблему, у некоторых даже он появляется на последних месяцах беременности. Это очень неприятно. Но слава богу, у меня нет".

Обходит стороной эту тему и мама уже взрослой дочери и несовершеннолетнего сына – продюсер Ирина Горовая. Более того, она говорит, что обсуждать это заболевание для нее недопустимо даже с родными: "Есть доктора и есть какие-то больницы, куда можно пойти и решить эту проблему. И это то, о чем не стоит говорить".

А вот подопечная Горовой, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, закрытости своего продюсера в этом вопросе не поддерживает: "Я хочу сказать, что это проблема, которая реально существует, и ничего страшного, мне кажется, все, что связано со здоровьем, быть не может быть. Поэтому для меня даже поговорить на эту тему абсолютно не проблема".

Владимир Оступчак
Владимир Оступчак
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Поддерживает певицу и телеведущий Владимир Остапчук: "Все что заразно, то ни безобрано". Однако, чтобы не сглазить, сразу делает официальное заявление: "Это как реклама, знаешь. Дорый день, меня зовут Владимир Остапчук и у меня никогда не было геморроя".

Хотя ведущей "Ранку з Україною", Светлане Катренко, проблема геморроя пока тоже не знакома, но она поддерживает своего коллегу в том, что нет ничего в этой теме постыдного: "Это неправильно. Это как, знаете .. орган есть, а слова нет. Так не бывает. Надо говорить на эту тему. Это же здоровье. Я больше всего не понимаю людей, которые стесняются идти к врачу с проблемами. Это вообще нонсенс. Будто врач такого никогда не видел. А особенно, если он специалист узкий в этой сфере, ну он на то и учился, он точно такое видел. Стесняться не нужно".

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Солидарен с Остапчуком и Катренко и шоумен Дзидзьо: "Нечего стесняться! Что вы думаете, ходите стесняетесь, на эту тему не говорите. Думаете, что у вас нет. Вы не стесняйтесь, если что-то болит, идите к врачу".

И сразу, на всякий случай, опровергает возможные догадки: "У меня пока такого не было".

Проктолог утверждает, что геморрой в том или ином виде имеет каждый человек. Просто возраст и степень заболевания у всех разные. Виктор Сидоренко тут же добавляет, что почти все украинские звезды хотя бы раз да были у него на приеме: "Со всеми звездами работали. Да, они такие же люди. У них нимб здесь (показывает на голову). А там у них все устроено так, как у всех обычных людей. Кроме того, учитывая их образ жизни, довольно часто у них наблюдается геморрой".

Под образом жизни звезд врач подразумевает, во-первых, усиленный спортивный режим – а это по пять тренировок в неделю, что может стать причиной возникновения геморроя. И особую угрозу представляет – в это трудно поверить – чрезмерное качания пресса! А еще алкоголь, которым так часто злоупотребляют знаменитости, также является возбудителем геморроидальных узлов. Поэтому всем следует иметь собственного врача-проктолога.

Вячеслав Соломка
Вячеслав Соломка
Фото: instagram.com/v_solomka

Примером для подражания является телеведущий и актер Слава Соломка, который обращается к специалисту этого профиля раз в триместр: "Я ходил и к урологу, и к проктологу. Это часть мужского здоровья. Это нормально абсолютно. Если посмотреть срез нашей аудитории, которые нас смотрят люди в небольших городах, селах, поселковых пунктах и ​​т.д., очень много людей страдают от этого заболевания, геморроем. Домохозяйки болеют геморроем, таксисты, дальнобойщики".

Актриса "Реальной мистики" Елена Репина – она ​​же упорная уборщица Вера Ивановна – также заполучила геморрой, когда рожала сына еще более 20 лет назад. Женщина опровергает все комментарии звездных мамочек о том, что они якобы ни сном ни духом о том, как это, когда твоя прямая кишка выпадает наружу: "К сожалению, у каждой беременной женщины это проявляется. К сожалению. А особенно у женщин, которые очень трудно рожают. Это очень опасная болезнь. Женщина даже в свое время написала и опубликовала статью о геморрое и о методах его лечения.

Дима Коляденко
Дима Коляденко
Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

"Я сделала две операции. Потому что это болезнь, которая, к сожалению, не излечивается до конца. Я поступила радикально и забыла, что это такое.

Делится своими ощущениями от неприятного недуга и шоумен и хореограф Дима Коляденко, который узнал о том, что у него геморрой, когда ему едва исполнилось 25! Говорит, тогда у него в прямом смысле слова выпала прямая кишка потому, что он, молодой танцор, поднимал своих партнерш: "Это же ни сесть, ни встать, и ты все время об этом думаешь, что тебя там больно, режет, зудит и все такое. Это ужасная болезнь. Я испугался. Ничего не помогало. Ни мази, ни свечи. Вот все, что рекламируют, это все к одному месту. И я побежал в мужскую клинику и всем советую. Такая специальная палочка и прямо льдом удалили. Ровно пять минут операции и все, больше этого никогда не будет".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Как избежать болезни Альцгеймера: советы эксперта шоу "Дивовижні люди" Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой Мужчина из-за редкой болезни превращается в "вампира": фото
болезнь тарабарова Надя Дорофеева Дима Коляденко Владимир Остапчук
Реклама

Новости партнеров

5 секретов родителей, чьи дети редко болеют
5 секретов родителей, чьи дети редко болеют
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Популярные статьи

Сегодня, 12:35Техно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

Сегодня, 12:34Шоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

Сегодня, 10:42Психология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:56Fun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Сегодня, 08:40Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Сегодня, 06:54Техно

Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

Вчера, 19:34Шоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Вчера, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 14:07Fun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Вчера, 08:33Техно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

Вчера, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 апреляТехно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

Новости партнеров

«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Кирилл Сафонов попался на измене
Кирилл Сафонов попался на измене
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Отец Юлии Началовой: «Беды дочери начались из-за первого мужа»
Отец Юлии Началовой: «Беды дочери начались из-за первого мужа»
Что происходит с телом человека который ест чеснок
Что происходит с телом человека который ест чеснок