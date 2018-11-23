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Украинские звезды снова споют на "Песне года" в России

Исполнительницы заявлены в афише мероприятия

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 18:29
Ани Лорак, София Ротару, Таисия Повалий. Фото: Instagram певиц
Ани Лорак, София Ротару, Таисия Повалий. Фото: Instagram певиц

Украинские певицы Таисия Повалий, София Ротару, Светлана Лобода и Ани Лорак, которая сейчас находится в Киеве, не прекращают принимать участие в российских мероприятиях. Так, уже известно, что вышеупомянутые исполнительницы споют на масштабном концерте в РФ.

Имена артисток заявлены в афише события. Концерт состоится 1 декабря в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.

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Украинские певицы заявлены в афише концерта
Фото: instagram.com/pesnyagoda_official

Помимо Лорак, Лободы и Ротару в концерте примут участие Лолита, которой в апреле 2017 года запретили въезд в Украину из-за посещения территории аннексированного Крыма,  Григорий Лепс, который активно поддерживает агрессию Путина против Украины, и многие другие российские артисты, которые настроены по отношению к Украине не лучшим образом.

Напомним, что в октябре этого года в Раде предложили лишить Лорак, Лободу и Козловского званий "Народных артистов Украины". В список также попали Филипп Киркоров и Николай Басков. Козловского хотели лишить за то, что 9 мая он выступил в Москве на День Победы.

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Ротару Лолита ани лорак Николай Басков Таисия Повалий
Источник: "Сегодня"
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