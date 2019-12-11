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Украинские звезды устроили флешмоб в поддержку "Мисс Украины 2019"

Маргарита Паша вырвалась в лидеры голосования

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Маргарита Паша
Маргарита Паша
Фото: instagram.com/margoritapasha

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша улетела в Лондон, дабы представить страну на международной арене. 14 декабря в столице Великобритании пройдет конкурс "Мисс мира 2019". 20 ноября модель отправилась в Лондон, где сейчас проходит ряд мероприятий в рамках конкурса красоты.

Узнайте также, почему новоиспеченная "Мисс Украина" оказалась в центре скандала:

С самого первого дня представительница Украины Маргарита Паша вырвалась в лидеры голосования и по сей день находится на первом месте. В последние дни перед финалом в интернете было сложно не заметить массовые призывы голосовать за Маргариту со стороны звезд украинского шоу-бизнеса. Это даже переросло в флешмоб.

Украинские звезды призывают голосовать на Маргариту Пашу
Фото: Instagram.com
Украинские звезды призывают голосовать на Маргариту Пашу
Фото: Instagram.com
Украинские звезды призывают голосовать на Маргариту Пашу
Фото: Instagram.com
Украинские звезды призывают голосовать на Маргариту Пашу
Фото: Instagram.com
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Маргариту поддержали известный телеведущий и участник проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук, звездный хореограф этого проекта Алена Ткаченко, солисты группы Rumbero's Амадор Лопез и Олег Серафин, телеведущая и светская дива Иванна Онуфрейчук, актер Дмитрий Ступка, телеведущий Павел Костицын, известный фэшн-фотограф и член звездного жюри конкурса "Мисс Украина" Вадим Яцун, певица Яна Брилицкая, ведущий Евровидения и программы "Зiрковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко, телеведущая и фитнес-тренер проекта "Зваженi та щасливi" Марина Боржемская (Узелкова), известный врач-блогер Валерия Скоробогач и многие другие.

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Отметим, что на официальном сайте международного конкурса вы также можете поддержать украинку и отдать свой голос. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Зайти на сайт missworld.com;
2. Войти в раздел Vote;
3. Зарегистрироваться или войти через значок Facebook;
4. Найти в общем списке Marharyta Pasha;
5. Нажать кнопку Vote под фото.

INSTAGRAM

К слову, не так давно "Мисс Украина" Маргарита Паша неожиданно ответила на вопрос, чей Крым.

Напомним также, Маргарита Паша дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала об интригах закулисья и личной жизни.

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