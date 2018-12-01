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Украинские звезды вновь отметились на российской премии в Москве

Ани Лорак и Вера Брежнева получили российские награды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:08
Ани Лорак. Фото: instagram.com/karolinochka1978
Ани Лорак. Фото: instagram.com/karolinochka1978

Украинские певицы Вера Брежнева и Ани Лорак, которая выступит на новогоднем шоу в России, продолжают получать российские награды. Так, в пятницу, 30 ноября, в Москве прошла церемония вручения премии "Высшая лига".

Там артистки и получили свои награды. Правда, если обычно Лорак спешит похвастаться своими достижениями в Instagram, то в этот раз фото и видео с церемонии в сеть выложили поклонники Каролины. То же самое можно сказать и про Брежневу.

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Публикация от _anilorak_ (@karolinochka1978)

На мероприятие Ани надела облегающее блестящее платье, которое едва прикрыло бюст исполнительницы.

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Ани Лорак
Фото: instagram.com/karolinochka1978

Вера Брежнева, в свою очередь, вышла на сцену в мини-платье черного цвета, которое подчеркнуло стройную фигуру певицы.

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Публикация от Crocus City Hall (@crocuscityhall)

Интересно, что на российской премии также выступил певец Макс Барских, который 29 ноября дал концерт в Киеве. Кстати, выступление артиста в украинской столице пытались сорвать, перерезав ему провод.

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Публикация от Crocus City Hall (@crocuscityhall)

Напомним, что ранее скандальные украинские певцы Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий, а также Вера Брежнева и Макс Барских засветились на церемонии вручения российской музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве.

Помимо этого, сегодня, 1 декабря, украинские звезды снова споют на "Песне года" в России. В афише мероприятия заявлены Таисия Повалий, София Ротару, Светлана Лобода и Ани Лорак.

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Источник: "Сегодня"
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