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Украинский дизайнер Лилия Литковская беременна первенцем: нежное фото

37-летняя Лилия Литковская находится в положении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Лилия Литковская беременна
Лилия Литковская беременна
Фото: Instagram/li_litkovskaya

Украинский дизайнер Лилия Литковская готовится стать мамой в первый раз. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Всегда рассуждаю, что такое "Полны Любви" ... Грудь, Душа, Макро- или Микрокосм… Это Любовь, которая есть сейчас, в Моменте, и ее способность наполнять далее... Бутон внутри меня, как безграничное наполнение, продолжение моей Любви. Вот этим мне хотелось поделится в этот день и оставить этот Момент в вашем Моменте. Только вы творцы своей Любви и только вы наполняете ею Вселенную", – написала трогательный пост Лилия.

INSTAGRAM (@li_litkovskaya)

Вероятнее всего, что отцом ребенка является диджей Никита Потапчук, известный как MYKYTA, с которым дизайнер познакомилась несколько лет назад. 

INSTAGRAM (@li_litkovskaya)

INSTAGRAM (@li_litkovskaya)

Лилия Литковская – известный украинский дизайнер. Родилась 17 января 1982 года в Киеве. Карьеру модельера начала в 2006 году, создавая коллекции в сотрудничестве с другими молодыми дизайнерами. В 2009 году она запустила независимый лейбл Litkovskaya. 

Напомним, Наоми Кэмпбелл появилась на публике в джинсах наизнанку из коллекции LL SS19 Лилии Литковской.

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