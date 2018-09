Украинский флаг, голый торс и тысячи огней: как прошел первый концерт Imagine Dragons в Киеве

Группа выступила на стадионе "Олимпийский" и "зажгла" публику

Imagine Dragons. Фото: Дмитрий Байер

Для сотен тысяч украинских поклонников группы Imagine Dragons последний день лета-2018 запомнится надолго. Знаменитые музыканты "взорвали" стадион "Олимпийский" в Киеве 31 августа. Сегодня. Lifestyle делится с вами впечатлениями от всего произошедшего.

Украинский флаг на сцене, конфетти, надувные шарики, невероятная графика, отличный звук и заряженная "на все 220" публика, поющая хиты группы так, что, казалось, слышали это еще два района – именно так прошел первый в истории концерт Imagine Dragons в Украине.

На разогреве у "драконов" выступала британская инди-рок-группа The Vaccines. Ребятам удалось немного "раскачать" публику, а среди многотысячной толпы можно было заметить и их поклонников, для которых концерт принес радость вдвойне – за один вечер они услышали песни двух любимых групп.

The Vaccines Фото: instagram.com/thevaccines

The Vaccines выступали ровно полчаса – с 20:00 по 20:30. В девять часов вечера весь стадион замер в ожидании – вот-вот на сцене появятся их кумиры. Многие достали смартфоны, чтобы запечатлеть выход Imagine Dragons на сцену. Волны шума и аплодисментов несколько раз проходили по всему "Олимпийскому".

Imagine Dragons Фото: Дмитрий Байер

Слишком долго своих поклонников ребята ждать не заставили. Спустя 25 минут они грандиозно открыли концерт одним из лучших своих хитов – Radioactive. На сцене группа устроила настоящее шоу. Мощная энергетика солиста зарядила весь "Олимпийский". Группа исполнила свои лучшие песни, включая новый хит – Natural, а также Deamons, On Top Of The World, Next to Me и другие.

Imagine Dragons Фото: Дмитрий Байер

Во время шоу в зал несколько раз пускали залпы конфетти, дым и огромные воздушные шары. Приятным сюрпризом для публики стало то, что солист группы Дэн Рейнольдс вынес на сцену украинский флаг, расписанный поклонниками. Несколько раз, под медленные песни весь стадион ослепляли тысячи фонариков смартфонов, создавая поистине волшебную атмосферу.

Imagine Dragons Фото: Дмитрий Байер

Завершили свой концерт Imagine Dragons композицией Believer. Именно эта песня максимально зарядила весь "Олимпийский". Это было красивое завершение мощного концерта.

Imagine Dragons Фото: Дмитрий Байер

Ранее мы сделали подборку пяти лучших клипов группы Imagine Dragons.