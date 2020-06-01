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Украинский телеведущий рассказал, как его ограбили на вокзале в Киеве

Сегодня, 12:30

Юрий Горбунов поделился первым впечатлением о столице

Юрий Горбунов, который недавно показал архивное фото с Машей Ефросининой, вспомнил свою первую поездку в Киев. Телеведущий признался, что влюбился в столицу несмотря на то, что его буквально сразу же по прибытию ограбили.

На этих выходных мы праздновали День Киева. В 2020 году из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия отменены, потому отмечать день столицы ее жителям пришлось скромно. Звезды шоу-бизнеса не упустили момент признаться Киеву в любви и поделились интересными историями из прошлого.

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Так, Юрий Горбунов вспомнил свое прибытие в Киев. В Instagram муж Кати Осадчей опубликовал в пост, в котором описал свои впечатления тогда и сейчас.

INSTAGRAM

"Я влюбился в этот город с первого взгляда! Хотя в первый же день у меня из кармана на вокзале вытащили деньги, а в центральном гастрономе на мой украинский язык ответили – "Я вас не понимаю!". Это была столица советской Украины! Много времени с того момента прошло. Столица изменилась, но это невероятно увлекательный дух, который я почувствовал здесь впервые, живет со мной всегда! А еще в Киеве родилась моя жена и мой сын! Самые дорогие мои люди! Ну как тебя не любить", – написал Юрий Горбунов.

Добавим, что Юрий Горбунов родом из города Новый Роздол Львовской области. Шоумен впервые приехал в Киев в 1988 году. Тогда он окончил школу и поступал в институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Ранее звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали день рождения сына Ивана.

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