Украинский телеведущий снял пародию на клип MARUV

Шоумен не первый раз записывает такие пародии

Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинская певица MARUV представила провокационный клип на песню Siren Song. Этот ролик не остался без внимания и украинского шоумена Владимира Остапчука, который снимает пародии на видеоработы звезд.

На этот раз его "жертвой" стала певица MARUV. Свою пародию на песню Siren Song Остапчук назвал "Eurovision сон". В ролике Владимир с кляпом во рту и на каблуках танцует.

"Вове снится страшный сон: за неимением кандидата, единственным, кто может представить Украину на песенном конкурсе становится именно он. Агенты "Отдела по борьбе с Евровидением" заявляются к артисту домой и добровольно-принудительно вынуждают представить страну на песенном конкурсе. Комичность ситуации состоит в том, что Остапчук должен выступить в роли самой MARUV, сохраняя ее стиль "интеллигентной провокации", дабы зритель не заметил подмены. Чем же закончился его сон?", – говорится в описании видео.

Напомним, ранее Владимир Остапчук разместил в своем Instagram фото со своей женой Еленой.

Смотрите видео о том, что Украина не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение в 2019 году:

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