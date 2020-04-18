Україна вдома: звезды старшего поколения рассказали о жизни на карантине

Вот, как проводят досуг Павел Зибров и супруги Белоножко

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", узнали, как живется на карантине народным любимцам, первооткрывателям украинского шоу-бизнеса и какое секретное оружие против коронавируса есть у Павла Зиброва и супругов Белоножко.

Ранее Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали подготовку к Пасхе, которая в этом году отмечается 19 апреля.

Корифеи украинского шоу-бизнеса рассказали, как изменилась их жизнь после введения карантина. Так, например, всенародный любимец Павел Зибров признается – карантинить ему гораздо легче, когда есть четкий распорядок дня. Артист работает на огороде, заботится о здоровье и имеет планы на празднование Пасхи.

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Встаю очень рано – в 7:30 уже на ногах. Выгуливаю собаку, а потом иду работать в сад или в огород. Вечером играю в бильярд или в карты. Конечно, начал заботиться об иммунитете – лук, чеснок и сало, это обязательно, практически через день ем! – поделился Павел Зибров в эфире "Ранку з Україною". И добавил о планах на Пасхальные праздники. – Наша Дианочка будет делать куличи, сама дома, а яйца будем красить все вместе".

Огород и частое общение – держат в тонусе солистку ансамбля "Лисапетный батальон" Наталью Фалион. Певица сейчас находится в родном селе в Хмельницкой области.

Наталья Фалион Фото: пресс-служба

"Все мои девушки из "Лисапетного батальойна" здесь, рядом – кто через дом живет, кто через три. Вот мы и обсуждаем, что делать, чтобы тюльпаны выросли высокими, а не низкорослыми или как с кротом бороться, или время ли уже высаживать арахис – хочу в этом году посадить у себя на огороде", – рассказала Наталья Фалион.

А вот юмориста Олега Филимонова на огороде не найдешь. Артист выбрал пассивный образ жизни – отдыхает, поднимает иммунитет естественным антибиотиком – салом и вдохновляется успехами жены.

Олег Филимонов с женой Фото: пресс-служба

"Стал больше спать – сплю ночью, сплю и днем, и вечером, потому что, честно говоря, больше нечего делать, – признается Олег Филимонов. – Смотрю, как моя жена занимается спортом – она ​​молодец, приседает, бегает по территории, поднимает тяжести, а я на это все смотрю и здоровье мое, конечно же, улучшается".

Во время карантина звезды скорректировали свой рацион. Например, Светлана и Виталий Билоножко потребляют много цитрусовых. А еще напоминают, что наша украинская тыква по содержанию витаминов оставит далеко позади модный имбирь.

"Я без апельсинового сока жить не могу и Виталик тоже. Он для меня давит натуральный сок, и мы пьем вдвоем. А недавно я из тыквы сделала колоссальный напиток! Тыква – лучший витаминный продукт сегодняшнего дня! – отмечает Светлана Белоножко в эфире канала "Украина". И делится планами на праздники. – Надо сидеть дома – жизнь дороже. На Пасху мы будем вдвоем, и наши дети, вся наша родня будут дома – это, конечно, обидно, но, что делать?!"

Смотрите в сюжете, какие домашние дела не любят звезды:

*Флешмоб #УкраїнаВдома, который с началом карантина запустил канал "Украина", объединяет украинцев в эти нелегкие времена, помогает услышать полезные советы, интересные идеи, слова поддержки, не опускать руки, понимать, что, находясь дома, мы спасаем друг друга, спасаем своих близких, спасаем нашу страну. Приобщиться к флешмобу может каждый, кто желает поделиться собственным опытом карантина.

А недавно украинские звезды поделились планами на Пасху, которую в этом году мы празднуем по-новому.

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