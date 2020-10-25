#УкраїнаОбирає: как на местных выборах голосуют звезды шоу-бизнеса
25 октября в Украине проходят местные выборы
Сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы 2020. Избирательные участки будут открыты до 20:00. Отдать свои голоса в этот день поспешили некоторые звезды шоу-бизнеса, среди которых Сергей Притула, Владимир Остапчук и другие. Подробнее – в нашей подборке.
Сергей Притула
Шоумен и ведущий напомнил своим подписчикам, что на избирательный участок необходимо взять свою ручку. Притула опубликовал в Instagram-аккаунте селфи, сделанном на избирательном участке.
"Будете идти на участок, не забудьте маску и собственную ручку! Простые вещи сохраняют жизнь! Не игнорируйте выборы!", – написал Сергей в соцсети.
Владимир Остапчук
Еще один ведущий Владимир Остапчук уже проголосовал на своем участке в Подольском районе Киева. Об этом он сообщил в сторис.
Владимир отметил, что голосовать приходят не очень много людей. "Намного меньше было людей, чем на предыдущих президентских выборах.. Поэтому, ребята, давайте, голосуйте", – сказал в коротком видео Остапчук.
Екатерина Осадчая, судя по ее Instastories, также проголосовала. Ведущая опубликовала фото волонтера, который на местном участке предлагает украинцам ответить на вопросы Владимира Зеленского.
Леся Никитюк призвала своих фолловеров в Instagram идти на выборы, и сказала, что тоже пойдет голосовать. Ждем фотоотчет от Леси.
Екатерина Кухар тоже поинтересовалась у своих подписчиков, пойдут ли они на выборы. Будет ли голосовать прима-балерина – пока неизвестно.
Напомним, что избирательные участки по всей Украине закроются в 20:00. Голосовать важно, даже если вы аполитичны. Захватите паспорт, маску и ручку (их в кабинках не будет)!
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