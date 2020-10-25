#УкраїнаОбирає: как на местных выборах голосуют звезды шоу-бизнеса

25 октября в Украине проходят местные выборы

Сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы 2020. Избирательные участки будут открыты до 20:00. Отдать свои голоса в этот день поспешили некоторые звезды шоу-бизнеса, среди которых Сергей Притула, Владимир Остапчук и другие. Подробнее – в нашей подборке.

Сергей Притула

Шоумен и ведущий напомнил своим подписчикам, что на избирательный участок необходимо взять свою ручку. Притула опубликовал в Instagram-аккаунте селфи, сделанном на избирательном участке.

Фото: instagram.com/siriy_ua

"Будете идти на участок, не забудьте маску и собственную ручку! Простые вещи сохраняют жизнь! Не игнорируйте выборы!", – написал Сергей в соцсети.

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Владимир Остапчук

Еще один ведущий Владимир Остапчук уже проголосовал на своем участке в Подольском районе Киева. Об этом он сообщил в сторис.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир отметил, что голосовать приходят не очень много людей. "Намного меньше было людей, чем на предыдущих президентских выборах.. Поэтому, ребята, давайте, голосуйте", – сказал в коротком видео Остапчук.

Екатерина Осадчая, судя по ее Instastories, также проголосовала. Ведущая опубликовала фото волонтера, который на местном участке предлагает украинцам ответить на вопросы Владимира Зеленского.

Фото: instagram.com/kosadcha

Леся Никитюк призвала своих фолловеров в Instagram идти на выборы, и сказала, что тоже пойдет голосовать. Ждем фотоотчет от Леси.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Екатерина Кухар тоже поинтересовалась у своих подписчиков, пойдут ли они на выборы. Будет ли голосовать прима-балерина – пока неизвестно.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, что избирательные участки по всей Украине закроются в 20:00. Голосовать важно, даже если вы аполитичны. Захватите паспорт, маску и ручку (их в кабинках не будет)!

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