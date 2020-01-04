"Українська пісня року": Олег Винник анонсировал общий проект с Михаилом Поплавским

Концерт состоится 12 февраля в Национальном дворце искусств "Украина"

Михаил Поплавский и Олег Винник Фото: instagram/poplavskiy_michail

Олег Винник и Михаил Поплавский, который недавно отпраздновал юбилей, представили совместный проект "Українська пісня року". Церемония награждения национальной украинской премии состоится уже в следующем месяце, 12 февраля.

Смотрите в сюжете, как прошел сольный концерт Олега Винника во Дворце спорта:

Михаил Поплавский, который в 2004 году создал „Українську пісню року", решил обновить премию и ее концепцию, привлечь к проекту новых специалистов, чтобы сделать украинскую музыку более популярной и востребованной.

"Сегодня мы с Олегом начинаем новый проект "Украинская песня года", где будут награждены лучшие из лучших украинских исполнителей, которые сегодня приумножают будущее Украины, те, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации", – сказал на пресс-конференции Михаил Поплавский.

INSTAGRAM

Отмечается, что жюри будет учитывать популярность исполнителей, их востребованность на телевидении и радио, а также просмотры в соцсетях, гастрольную активность и создание нового материала.

Проект "Українська пісня року" станет ежегодным. Большой концерт обновленной церемонии награждения состоится 12 февраля в Национальном дворце искусств "Украина".

Ранее мы писали, что концерт Олега Винника "Роксолана" на телеканале "Украина" посмотрели 7,8 млн зрителей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.