Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Українська пісня року": Олег Винник анонсировал общий проект с Михаилом Поплавским

Концерт состоится 12 февраля в Национальном дворце искусств "Украина"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Михаил Поплавский и Олег Винник
Михаил Поплавский и Олег Винник
Фото: instagram/poplavskiy_michail

Олег Винник и Михаил Поплавский, который недавно отпраздновал юбилей, представили совместный проект "Українська пісня року". Церемония награждения национальной украинской премии состоится уже в следующем месяце, 12 февраля.

Смотрите в сюжете, как прошел сольный концерт Олега Винника во Дворце спорта:

Михаил Поплавский, который в 2004 году создал „Українську пісню року", решил обновить премию и ее концепцию, привлечь к проекту новых специалистов, чтобы сделать украинскую музыку более популярной и востребованной.

"Сегодня мы с Олегом начинаем новый проект "Украинская песня года", где будут награждены лучшие из лучших украинских исполнителей, которые сегодня приумножают будущее Украины, те, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации", – сказал на пресс-конференции Михаил Поплавский.

INSTAGRAM

Отмечается, что жюри будет учитывать популярность исполнителей, их востребованность на телевидении и радио, а также просмотры в соцсетях, гастрольную активность и создание нового материала.

Проект "Українська пісня року" станет ежегодным. Большой концерт обновленной церемонии награждения состоится 12 февраля в Национальном дворце искусств "Украина".

Ранее мы писали, что концерт Олега Винника "Роксолана" на телеканале "Украина" посмотрели 7,8 млн зрителей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Дженнифер Лопес, Сальма Хайек, Шарлиз Терон и другие звезды на кинофестивале в Калифорнии: фото ​​​​​​​Олег Винник переезжает жить в Германию "Лучшая песня 2019 года": список победителей по версии "Музыкальной платформы"
культура шоу-бизнес Олег Винник Михаил Поплавский Украинская песня года
Реклама

Новости партнеров

Снимите немедленно: одежда, от которой следует избавиться зимой
Снимите немедленно: одежда, от которой следует избавиться зимой
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
Возраст не заметно: Пугачева и Галкин восхитили стильным выходом
Возраст не заметно: Пугачева и Галкин восхитили стильным выходом
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:59Fun

Лучшие колядки на Рождество 2020

Сегодня, 10:05Fun

4 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака: отличное время для путешествий

Вчера, 15:00Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:17Fun

Лучшие колядки 2020 на украинском языке

Вчера, 09:04Техно

Ниже плинтуса: дешевый смартфон Nokia рухнул в цене

2 январяEvents

Гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака: день обещает выгодные предложения

2 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

2 январяFun

Странная поза пары возлюбленных удивила пассажиров метро: видео

2 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание: Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

2 январяШоу-бизнес

В Новый год с шиком! Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке

2 январяEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

2 январяFood

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

2 январяПсихология

Три вопроса, которые помогут узнать о мужчине максимально быстро

2 январяТехно

Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

2 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

Новости партнеров

«Хитрая бабка»: как Примадонна обманула соотечественников
«Хитрая бабка»: как Примадонна обманула соотечественников
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
"Ложись в клинику": поклонники отвернулись от Борисовой
6 привычек магнетически привлекательных людей
6 привычек магнетически привлекательных людей
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Всплыли подробности о нерожденном сыне Аллы Пугачевой
Всплыли подробности о нерожденном сыне Аллы Пугачевой
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса