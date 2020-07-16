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Улетела на частном самолете: LOBODA с семьей отдыхает в Греции

Сегодня, 15:54

Артистка уехала на отдых с мамой и двумя дочками

Пока границы в страны Евросоюза для украинских граждан закрыты, известная украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) улетела на отдых в Грецию, на остров Миконос. Об это свидетельствуют фото, размещенные в Instagram-профиле артистки.

Остается открытым вопрос: как Светлана попала в закрытую Грецию? В сети предполагают, что у артистки могут быть свои особенные привилегии (к примеру, паспорт гражданина ЕС) или иные важные причины пересечь границу Греции.

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Как сообщает Телеграм-канал "Только никому" Лобода улетела на Миконос на частном самолете.

"Пока россияне рукоплещут новости про снова открытую нам Турцию, народная певица Светлана Лобода успела отдохнуть всей семьей (с мамой и двумя дочками) на греческом Миконосе. Как ей это удалось, когда Европа закрыта не только для России, но и Украины тоже? Один из вариантов инсайдеров – помогли грузинские корни друга и дизайнера Бичолы. И деньги – Светлана арендовала частный джет. Для Грузии ЕС почему-то исключение сделало. Обиднее всего в этой истории за подругу и продюсера Нателлу Крапивину, которая без визы, а потому не смогла присоединиться", – говорится в сообщении.

На сайте Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщается, что Греция закрыта для граждан Украины, за исключением тех, кто имеет разрешение на проживание в Греции.

Скриншот: tripadvisor.mfa.gov.ua/

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