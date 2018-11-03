Улыбчивые и счастливые: появились фото со свадьбы Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака

Гвинет и Брэд поженились месяц назад

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак. Фото: instagram.com/GwynethPaltrow/

Звездная пара Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак, которые недавно поженились, наконец-то показали снимки со своей свадьбы. На торжество пришло 70 самых близких друзей, среди которых были Камерон Диаз с мужем, Стивен Спилберг, Роберт Дауни-младший, Роб Лоу и другие. Дочь Гвинет от брака с Крисом Мартином была подружкой невесты.

На радостных снимках видно, как влюбленные идут к алтарю на церемонии. Платье для такого особенного дня актриса выбрала от Valentino, расшитое кружевом. А для менее торжественной части праздника и танцев прекрасно подошел комбинезон от Stella McCartney.

Также в сети появились и другие снимки со свадьбы Гвинет и Брэда. На фото видно, как друг – Роберт Дауни-младший поздравляет молодых, как пара танцует и обнимается.

Отметим, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак познакомились в 2010 году и спустя четыре года начался их роман.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак. Фото: instagram.com Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак. Фото: instagram.com Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак. Фото: instagram.com Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак. Фото: instagram.com Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак. Фото: instagram.com Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак. Фото: instagram.com Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак. Фото: instagram.com Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак. Фото: instagram.com 1/8

Напомним, в январе 2018 года они объявили о помолвке. После свадьбы, супруги показали снимок своих колец. После тайной свадьбы Гвинет Пэлтроу новости об их с супругом медовом месяце не заставили себя ждать. 46-летняя актриса и ее супруг, 47-летний продюсер Бред Фэлчак отправились в город влюбленных – Париж.