"Улыбка мамы": MARUV показала редкое фото с родителями

Певица растрогала фанатов семейным снимком

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая недавно рассказала, сколько будет стоить свадьба ее мечты, редко показывает в социальных сетях свою семью, и только изредка постит селфи с мужем Александром. Но накануне скандальная звезда решила порадовать фолловеров и показала семейное фото.

В кадре, опубликованном на странице MARUV в Instagram, артистка запечатлена в окружении супруга и своих родителей. Вместе с ними на фотографии также можно заметить домашних питомцев – троих собачек.

"Семейный портрет", – оставила короткую подпись Анна.

MARUV с родителями и мужем Фото: instagram.com/maruvofficial

На MARUV – черное платье-майка с завязками по бокам, кроссовки на платформе, бейсболка и темные очки.

Подписчики певицы отметили ее сходство с мамой, и написали множество комплиментов семье в комментариях.

"Какие красивые", "Аня, у тебя улыбка мамы", "Семейная фотография плюс с домашними питомцами это всегда выглядит очаровательно", – пишут пользователи сети.

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Ранее MARUV резко высказалась о скандале вокруг ее поездки в Россию.

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