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Умер 19-летний британский актер Арчи Линдхерст

Сегодня, 12:20

Парень ушел из жизни после непродолжительной болезни

Актер Арчи Линдхерст скончался в возрасте 19-лет, об этом со ссылкой на CBBC сообщает The Guardian.

Арчи был наиболее известен по роли Олли Коултона в комедийном сериале So Awkward. Сообщается, что парень умер после непродолжительной болезни.

"Все мы в BBC Children в ужасе. Нам всем будет его очень не хватать, и сейчас мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям", – говорит руководитель отдела контента CBBC Шерил Тейлор, назвав Арчи "молодым и талантливым актером".

Арчи Линдхерст
Арчи Линдхерст
Фото: instagram.com/archie_lyndhurst

Независимая продюсерская компания Channel X North, которая снимает So Awkward, заявила, что "глубоко шокирована и опечалена" этой новостью.

"Он был невероятно талантливым исполнителем, и его вклад в So Awkward, на экране и за его пределами, не будет забыт. Он был не только веселым, но и щедрым, добросердечным молодым человеком, с которым нам выпала честь работать в сериале в течение семи лет", – говорится в сообщении.

Арчи начал свою актерскую карьеру в Театральной школе Сильвии Янг в возрасте 10 лет. В сериале So Awkward, рассказывающем о жизни учеников средней школы, Линдхерст начал сниматься в 2015 году.

Напомним, умер знаменитый французский актер Майкл Лондсдейл. Ранее мы сообщали, что ушел из жизни автор "Форреста Гампа" Уинстон Грум.

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