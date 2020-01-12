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Умер 27-летний актер сериала "Американская история ужасов"

Информацию о смерти актера подтвердила его семья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
Гарри Гейнс Фото: instagram.com/janebadlerworld/
Гарри Гейнс
Фото: instagram.com/janebadlerworld/

В США умер звезда сериала "Американская история ужасов", который продлили еще на три сезона, Гарри Гейнс. Причина смерти 27-летнего актера не сообщается, однако известно, что он боролся с психическим заболеванием.

Смотрите в сюжете, как Арнольд Шварценеггер едва не умер во время операции:

О кончине Гарри Гейнса сообщила его мама, актриса Джейн Бедлер. На своей странице в Instagram женщина пишет, что Гарри умер 7 января.

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"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К сожалению, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день своей жизни", – написала она.

О какой именно зависимости говорит Джейн Бедлер – неизвестно. Прощание с актером пройдет сегодня, 12 января, в Лос-Анджелесе.

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Гарри Гейнс вырос в Мельбурне, затем переехал в Нью-Йорк, а оттуда в Лос-Анджелес, где началась его актерская карьера. Кроме "Американской истории ужасов", он также снялся в сериале The OA от Netflix, в шоу "Подлый Пит", и в нескольких короткометражках.

О своей половой принадлежности Гарри говорил следующее: "Я знаю, что я рожден мужчиной, но я не представляю, что это значит – быть мужчиной".

Ранее актер Эндрю Данбар прокомментировал новость о своей смерти.

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умер актер Американская история ужасов
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