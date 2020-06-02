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Внезапно умер известный украинский музыкант: причина смерти

Сегодня, 15:31

Руслан Егоров скончался в ночь на 2 июня в возрасте 36 лет

В ночь на 2 июня скончался 36-летний украинский музыкант Руслан Егоров. Причиной внезапной смерти джазового исполнителя стал сердечный приступ.

О смерти основателя популярного джазового коллектива "Квартет Руслана Егорова" сообщила его сестра Илона Ковальчук на личной странице в Facebook. По словам женщины, последний раз она разговаривала с братом в ночь на 2 июня.

Она не стала раскрывать детали разговора, однако призналась, что за три минуты после тревожного звонка вызвала бригаду скорой помощи. Илона приехала к брату через 15 минут, однако медики уже не смогли спасти Руслана.

"Этой ночью перестало биться сердце самого дорогого для меня человека, моего любимого родного старшего брата, Руслана Егорова... Не хватает слов, чтобы передать всю боль и горе моей семьи. По предварительным данным это сердечный приступ", – написала младшая сестра музыканта.

Напомним, что в возрасте 56 лет скончалась солистка популярной группы 90-х "Фристайл" Нина Кирсо. В 2019 году исполнительница вышла из комы, но через время ее состояние только ухудшилось. 30 апреля сестра Нины – Алла – сообщила о ее смерти.

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