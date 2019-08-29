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"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

Актер скончался за 1,5 месяца до юбилея

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Александр Числов
Александр Числов
Фото: YouTube

Известный советский и российский актер Александр Числов сегодня, 29 августа, скончался в одной из московских больниц. Кинозвезда умер на 54-м году жизни, не дожив почти два месяца до юбилея. О его кончине журналистам сначала сообщил близкий друг Денис Сердюков, а потом факт смерти подтвердили в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Также в Москве умерла актриса Александра Назарова:

За несколько дней до смерти Александр был госпитализирован в больницу с подозрением на пневмонию. Обострение болезни и стало причиной смерти. Ко всему, в СМИ поговаривают, что актер злоупотреблял алкоголем и чувствовал себя очень плохо.

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Стоит отметить, что за неделю до кончины, Александр Числов в эфире программы Андрея Малахова "Пусть говорят" сделал резонансное заявление – его пытаются убить и отобрать квартиру. 

"Меня пытаются убить. Поиметь квартиру. Несколько месяцев назад я оформил квартиру на племянницу. Я никого не могу домой пустить, потому что грохнут. Время такое. Я очень боюсь сейчас. Пожалуйста помогите мне!", — заявил он.

Но поклонников актера больше напугал его внешний вид, Числов лежал в кровати и едва говорил, а его лицо выглядело весьма болезненным. 

Скриншот из YouTube

Напомним, что 4 августа этого года стало известно о смерти известного певца и автора песен Вилли Токарева.

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