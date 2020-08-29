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Умер актер Чедвик Боузман: реакция знаменитостей

Сегодня, 12:38

О смерти звезды киновселенной Marvel высказались Крис Эванс, Шэрон Стоун, Кейт Хадсон и другие

В субботу, 29 августа, стало известно о смерти американского актера Чедвика Боузмана. Он ушел из жизни в возрасте 42 лет, после продолжительной болезни – в 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии.

Чедвик Боузман снялся в таких известных фильмах, как "Боги Египта", "42", "21 мост", "Джеймс Браун: Путь наверх", но популярность ему принесла роль Черной Пантеры в картинах киновселенной Marvel.

В сети голливудские звезды и коллеги Чедвика по фильмам Marvel высказались о смерти актера, написав множество теплых слов о нем.

Крис Эванс

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"Я в отчаянии. Это невозможно. Чедвик был особенным. Он был глубоко преданным и постоянно заинтересованным актером. Мало кто из исполнителей имеет такую мощность и универсальность. Ему еще осталось столько удивительной работы. Я бесконечно благодарен за нашу дружбу. Мои мысли и молитвы с семьей. Покойся во власти, король", – написал в своем Instagram-аккаунте исполнитель роли Капитана Америка.

Крис Хэмсворт

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"Я буду скучать по тебе. Мое сердце абсолютно разбито. Один из самых добрых и настоящих людей, которых я встречал. Посылаю любовь и поддержку всей семье", – высказался на своей странице в Instagram австралийский актер.

Марк Руффало

"Все трагедии этого года только усугубились из-за потери Чедвика. Что за мужчина и что за безмерный талант. Брат, ты был одним из величайших людей всех времен, и твое величие только начиналось", – написал в Twitter один из экранных "мстителей".

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Орландо Блум

INSTAGRAM

"Мы все могли видеть его доброту в его исполнении, поскольку он был королем, которым он точно был и навсегда останется в сердцах всех. Хотел бы я сказать, что знаю его, но иногда вы просто действительно знаете, потому что душа такая ясная и яркая. Покойся с миром", – написал актер в своем Instagram-аккаунте.

Кейт Хадсон

INSTAGRAM

"У меня нет слов, просто любовь и слезы. Посылаю всю свою любовь семье и всем, кто имел удовольствие работать вместе с этим прекрасным человеком. Покойся, друг", – высказалась в Instagram американская актриса.

Шэрон Стоун

INSTAGRAM

"Для меня, как для мамы, невозможно представить, что тебя нет. Наша семья выражает глубокие и самые сердечные соболезнования твоей семье", – написала в социальной сети Instsgram известная актриса.

Джаред Лето

INSTAGRAM

"Душераздирающе. Настоящий талант и первоклассная игра. Покойся с миром", – высказался на своей странице в Instagram актер и музыкант.

Ранее мы писали, что известный актер Marvel признался в нетрадиционной ориентации.

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Источник: twitter.com/chadwickboseman
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