Умер Алан Паркер, режиссер "Полуночного экспресса" и "Жизни Дэвида Гейла"

Кинорежиссер скончался в возрасте 76 лет

В Великобритании умер легендарный кинорежиссер Алан Паркер. Основателю Британской гильдии режиссеров и председателю Британского совета кинематографии было 76 лет.

О смерти Алана Паркера стало известно в пятницу, 31 июля. По информации The Independent, автор фильмов "Багси Мэлоун", "Полуночный экспресс", "Стена" и других ушел и жизни после продолжительной болезни.

Алан Паркер, родившийся 14 февраля 1944 года в городе Матлок, Великобритания, стал одной из важнейших фигур кинематографа второй половины ХХ века.

Режиссер Алан Паркер Фото: Getty Images

Кинорежиссер получил семь наград Британской киноакадемии и дважды был номинирован на премию "Оскар" как лучший режиссер. В 2002 году Паркер был произведен в рыцари, а его фильм "Птаха" удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля-85.

Среди самых известных работа Алана Паркера "Полуночный экспресс", "Эвита" с Мадонной и Антонио Бандерасом, "Птаха", "Жизнь Дэвида Гейла" с Кевином Спейси и Кейт Уинслетт, фильм "Стена", снятый на музыку знаменитого альбома Pink Floyd "The Wall", а также "Сердце Ангела", главные роли в котором исполнили Микки Рурк и Роберт де Ниро.

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