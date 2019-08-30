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Умер брат и наследник состояния покойного певца Принса

Наследника 300-миллионного состояния нашли мертвым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Певец Принс
Певец Принс
Фото: Getty Images

В американском штате Канзас в собственном доме нашли тело брата знаменитого певца Принса – Альфреда Джексона. Мужчина скончался в возрасте 66-ти лет.

Также узнайте в видео, почему причину смерти певца Принса до сих пор не установили:

По информации ресурса TMZ, тело Альфреда обнаружил в его доме родственник. По предварительной информации, брат покойного певца Принса скончался по естественным причинам. Ко всему, он был единственным наследником 300-миллионного состояния. Отметим, что культовый музыкант не имел детей, единственный его сын Грегори родился с синдромом Пфайффера (срастанием костей черепа) и умер через неделю.

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Единокровный брат Принса Альфред Джексон служил во Вьетнаме ветераном военно-воздушных сил и после полученного наследства планировал купить дом, поскольку жил в приюте для бывших военнослужащих.

Также известно, что Альфред не слишком часто общался со своим знаменитым братом, но после смерти Принса заявил, что ему его очень не хватает.

Напомним, что Принс скончался в апреле 2016 года в возрасте 57 лет.

Американский суд отклонил заявления 29 человек, претендовавших на наследование части капитала певца Принса. Состояние покойного исполнителя оценивается в 300 миллионов долларов.

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Источник: TMZ
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