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Умер бывший гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Сегодня, 10:07

Музыкант скончался на 65-м году жизни

Умер экс-гитарист американской группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман. Музыкант ушел из жизни в возрасте 64 лет. Причина его смерти пока не разглашается.

О том, что умер Джек Шерман, сообщили его экс-коллеги по группе. В Instagram-аккаунте Red Hot Chili Peppers появился пост с архивной фотографией, на которой запечатлены участники коллектива вместе с Шерманом.

"Мы, семья RHCP, хотели бы пожелать Джеку Шерману хорошего плавания в других мирах за пределами тех, которые он прошел. Он был уникальным чуваком, и мы благодарим его за все хорошее и плохое между нами", – говорится в сообщении Red Hot Chili Peppers.

Скриншот: instagram.com/chilipeppers/

Джек Шерман родился 18 января 1956 в Майами, Флорида. Он присоединился к Red Hot Chili Peppers в 1983 году. Вместе с группой он записал их дебютный одноименный альбом, вышедший в 1984 году, а также был соавтором большей части их второго альбома Freaky Styley. Шерман отыграл вместе с RHCP большой тур по США.

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умер гитарист Red Hot Chili Peppers
Источник: twitter.com/rhcplivearchive
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