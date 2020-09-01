Умер бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский

Артист пять лет находился в вегетативном состоянии

На 48-м году жизни скончался бывший участник группы "Фристайл" Сергей Вязовский. Об этом стало известно на официальной Facebook-странице дуэта Kristallin, в котором он пел со своей супругой Ириной. Артист ушел из жизни 29 августа.

Сергей Вязовский Фото: facebook.com/pg/kristallin.sergey.irina

В сообщении говорится, что Сергей боролся с тяжелой и продолжительной болезнью.

"На 48-м году жизни покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж, Сергей Вязовский. В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей", – пишут близкие артиста.

Сергей Вязовский с женой Ириной Фото: facebook.com/pg/kristallin.sergey.irina

Также сообщается, что последние дни жизни Сергея его родственники провели в паллиативном отделении клиники города Пассау, в Германии. Из-за карантина, похороны пройдут в узком семейном кругу.

В составе группы "Фристайл" Сергей выступал еще в начале 2000-х, но поклонники коллектива помнят его до сих пор.

Примечательно, что в апреле этого года ушла из жизни бывшая коллега Сергея, солистка "Фристайла" Нина Кирсо. Ей было 56 лет. Ранее мы делали подборку самых популярных песен группы "Фристайл".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться