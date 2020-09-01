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Умер бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский

Сегодня, 10:17

Артист пять лет находился в вегетативном состоянии

На 48-м году жизни скончался бывший участник группы "Фристайл" Сергей Вязовский. Об этом стало известно на официальной Facebook-странице дуэта Kristallin, в котором он пел со своей супругой Ириной. Артист ушел из жизни 29 августа.

Сергей Вязовский
Сергей Вязовский
Фото: facebook.com/pg/kristallin.sergey.irina

В сообщении говорится, что Сергей боролся с тяжелой и продолжительной болезнью.

"На 48-м году жизни покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж, Сергей Вязовский. В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей", – пишут близкие артиста.

Сергей Вязовский с женой Ириной
Сергей Вязовский с женой Ириной
Фото: facebook.com/pg/kristallin.sergey.irina

Также сообщается, что последние дни жизни Сергея его родственники провели в паллиативном отделении клиники города Пассау, в Германии. Из-за карантина, похороны пройдут в узком семейном кругу.

В составе группы "Фристайл" Сергей выступал еще в начале 2000-х, но поклонники коллектива помнят его до сих пор.

Примечательно, что в апреле этого года ушла из жизни бывшая коллега Сергея, солистка "Фристайла" Нина Кирсо. Ей было 56 лет. Ранее мы делали подборку самых популярных песен группы "Фристайл".

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