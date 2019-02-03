Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

Слава пришла к Децлу в начале 2000-х

Децл Фото: facebook.com/alexandertolmatskiy

Сегодня, 3 февраля, стало известно о том, что в возрасте 35 лет скончался известный российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). О смерти артиста сообщил на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий. По предварительным данным, Кирилл скончался от остановки сердца после своего концерта в Ижевске.

Сегодня.Lifestyle решил вспомнить биографию Децла, а также его лучшие хиты, на которых выросло целое поколение.

Биография Децла

Кирилл Толмацкий родился в Москве, в семье российского продюсера Александра Толмацкого и его супруги Ирины Толмацкой. В Москве Кирилл окончила British International School, а позже продолжил обучение в Швейцарии, где впервые начал интересоваться рэпом. Когда он вернулся в Москву, то решил связать жизнь именно с этим музыкальным направлением.

Децл Фото: instagram.com/tv__news

При поддержке отца сын записал свою первую рэперскую композицию "Пятница", с которой дебютировал на молодежном фестивале "Adidas Street Ball Challenge". В 2000 году вышел дебютный альбом "Кто? ты", который входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров.

За первым альбомом последовал второй, не менее успешный – "Уличный Боец". Он и принес Децлу множество наград - "Стопудовый хит", "Муз-ТВ" и "MTV Music Awards".

Децл Фото: instagram.com/papa__off

После конфликта со своим отцом Децл ушел из звукозаписывающей компании, а также сменил псевдоним на Le Truk. Вскоре популярность артиста начала падать, несмотря на то, что он записал еще несколько альбомов в последующие годы.

Децл с женой Юлией Фото: instagram.com/somamamori

В начале 2000-х Кирилл Толмацкий был очень популярным и, как и следовало ожидать, за ним гонялись толпы поклонниц. В 2005 рэпер женился на нижегородской модели Юлии Киселевой. Вскоре у пары родился сын Антоний.

Лучшие песни Децла

"Вечеринка"

"Письмо"

"Кровь моя кровь"

"Кто ты?"

"Слезы"

Напомним, в Сирии погиб рэпер Deso Dogg.

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