Реакция Меган Маркл и принца Гарри на смерть Питера Линдберга
Герцоги Сассекские отметили талант фотографа
Во вторник, 3 сентября, умер легендарный фотограф, мастер глянцевых обложек Питер Линдберг. О смерти культового фотографа сообщили родственники на его официальной странице в Instagram.
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Звезды шоу-бизнеса и известные персоны уже прокомментировали смерть фотографа, а также выразили близким слова соболезнования. Исключением не стали и герцоги Сассекские, которые сотрудничали с ним при создании сентябрьского выпуска Vogue.
На официальной странице в Instagram Меган Маркл и принц Гарри оставили трогательное сообщение. Королевская чета выразила соболезнования из-за потери и отметила талантливость фотографа Питера Линдберга. По их словам, именно он умел показать естественную красоту человека, не прикрывая ее плотным макияжем.
"Работы Питера Линдберга почитаются во всем мире за то, что он умел показать суть темы и пропагандировал здоровые идеалы красоты... Герцогиня Сассекская ранее работала с Питером и лично выбрала его для съемки 15 женщин на обложку сентябрьского выпуска British Vogue, который она редактировала. Нет другого фотографа, которому бы она доверила воплощение этого содержательного проекта", – говорится на странице королевской семьи.
Напомним, один из последних проектов Питера Линдберга – сентябрьский номер британского Vogue, вышедший под руководством герцогини Сассекской Меган Маркл. Для него он снял 15 героинь – сильных женщин, от спортсменок до политиков, меняющих этот мир к лучшему.
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