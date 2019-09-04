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Реакция Меган Маркл и принца Гарри на смерть Питера Линдберга

Герцоги Сассекские отметили талант фотографа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:02
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Во вторник, 3 сентября, умер легендарный фотограф, мастер глянцевых обложек Питер Линдберг. О смерти культового фотографа сообщили родственники на его официальной странице в Instagram.

Также смотрите видео о смерти модельера Карла Лагерфельда:

Звезды шоу-бизнеса и известные персоны уже прокомментировали смерть фотографа, а также выразили близким слова соболезнования. Исключением не стали и герцоги Сассекские, которые сотрудничали с ним при создании сентябрьского выпуска Vogue.

На официальной странице в Instagram Меган Маркл и принц Гарри оставили трогательное сообщение. Королевская чета выразила соболезнования из-за потери и отметила талантливость фотографа Питера Линдберга. По их словам, именно он умел показать естественную красоту человека, не прикрывая ее плотным макияжем.

INSTAGRAM (@sussexroyal)

"Работы Питера Линдберга почитаются во всем мире за то, что он умел показать суть темы и пропагандировал здоровые идеалы красоты... Герцогиня Сассекская ранее работала с Питером и лично выбрала его для съемки 15 женщин на обложку сентябрьского выпуска British Vogue, который она редактировала. Нет другого фотографа, которому бы она доверила воплощение этого содержательного проекта", – говорится на странице королевской семьи. 

Напомним, один из последних проектов Питера Линдберга – сентябрьский номер британского Vogue, вышедший под руководством герцогини Сассекской Меган Маркл. Для него он снял 15 героинь – сильных женщин, от спортсменок до политиков, меняющих этот мир к лучшему.

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