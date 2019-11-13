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Ильяс Хасанов погиб в ДТП: последние посты звезды КВН в Instagram

Врачи три дня боролись за жизнь 30-летнего артиста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Ильяс Хасанов
Ильяс Хасанов
Фото: Instagram.com

12 ноября в больнице Набережные Челны из жизни ушел 30-летний известный комик Ильяс Хасанов. Три дня врачи боролись за его жизнь, но артист скончался так и не приходя в сознание после аварии, которая произошла 8 ноября на трассе Казань – Набережные Челны. Автомобиль Ильяса на большой скорости столкнулась с грузовиком и от удара машина загорелась. В салоне с комиком также находилось четыре коллеги по Татарской лиге.

Более детально о смерти актрисы Марины Куклиной узнайте в сюжете:

На месте скончалась подруга Хасанова – Фарида Таштабанова. Еще двух пассажиров доставили в больницу с травами разной степени тяжести.

Российский юморист выступал в КВН и в программе "Рассмеши комика", а в 2018 году даже посетил Украину. В Набережных Челнах будущий звезда родился и вырос, позже купил дом, куда переехал с супругой и четырехлетней дочерью. Юмориста КВН основал первое в городе стендап-шоу, где на сцене шутил о своей внешности и маленьком росте. Также артист активно проводил лекции и мастер-классы, много времени проводил в социальной сети и занимался блоггерством. Он часто публиковал фото со своей единственной дочерью Алисой и рассказывал о творческой жизни. За неделю до смерти Ильяс успел анонсировать выход шоу "НЕСОВСЕМПОДКАСТ". В комментариях поклонники и знакомые юмориста оставляют слова соболезнований. Они не могут поверить в смерть такого молодого и талантливого человека.

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INSTAGRAM

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Ильяс также любил готовить для своей дочки Алисы и даже создал в актуальных историях рубрику "Кулинар!", в которой показывал свои приготовленные блюда.

Напомним, что недавно скончалась молодая украинская актриса Марина Куклина.

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