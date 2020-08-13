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Исполнитель хита La Bamba Трини Лопес умер от осложнений из-за коронавируса

Сегодня, 13:12

Артисту было 83 года

На 84-м году жизни умер знаменитый американский певец и гитарист мексиканского происхождения Трини Лопес. Артист скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ряд авторитетных западных СМИ, включая The Guardian. Артист ушел из жизни в Палм-Спрингс, Калифорния.

Трини Лопес – наиболее известен по своему хиту 1963 года If I Had a Hammer. Эта песня была на первом месте в 36 странах мира, включая США. Позже она оставалась одним из любимых треков на радиостанциях.

Трини Лопес
Трини Лопес
Фото: Getty Images

Кроме этого, популярным Трини сделала композиция La Bamba. Его наставниками были знаменитые певцы Бадди Холли и Фрэнк Синатра. Лопес был опытным гитаристом – артист разработал два инструмента для Gibson Guitar Corporation.

Полное имя артиста – Тринидад Лопес. Он родился в Далласе, штат Техас, в семье мексиканцев. Его отец, Тринидад Лопес II, также был актером и певцом. В 15 лет Трини основал свою первую группу.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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