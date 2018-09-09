Умер известный актер, сыгравший в сериале "Доктор Кто"

Британский актер, сыгравший во многих популярных сериалах, скончлся на 75-м году жизни

Машины скорой помощи. Фото: pixabay

Звезда таких известных сериалов, как "Доктор Кто", в новом сезоне которого главную роль ивпервые исполнит женщина, и "Черная гадюка" Питер Бэнсон скончался в Великобритании в возрасте 75 лет. Как сообщается, причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь.

Мировую известность Бэнсону принесла роль в полицейском сериале "Сердцебиение". Он также активно снимался в кино, играл в театре и выступал с концертами в качестве певца и танцора.

Фрагмент постера сериала "Доктор Кто" Фото: radiotimes.com





Напомним, ранее сообщалось о смерти еще одной звезды, снявшейся в сериале "Доктор Кто" – Жаклин Пирс, которой также накануне исполнилось 75 лет. За несколько дней до этого у актрисы диагностировали рак.

Ранее в американском Далласе в возрасте 93 лет скончалась актриса Дороти Мэлоун, которая получила "Оскар" в 1957 году. Сообщение о смерти актрисы, не дожившей всего 11 дней до 94 дня рождения, в Twitter сделала Миа Фарроу, которая играла с Мэлоун в сериале "Пэйтон Плейс" в 60-х годах.