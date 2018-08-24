Умер известный американский музыкант: названа причина смерти

Он получил известность как соавтор песни Sweet Home Alabama

Эд Кинг (с гитарой). Фото: facebook.com/ed.king

Умер известный американский музыкант, гитарист группы Lynyrd Skynyrd 69-летний Эд Кинг. Об этом сообщается на его странице в Facebook. Причина смерти музыканта не называется, однако, по информации Rolling Stone, Кинг боролся с раком легких и недавно был госпитализирован.

"С огромным сожалением мы сообщает о смерти Эда Кинга, который скончался у себя дома в Нэшвилле. Мы благодарим друзей и поклонников музыканта за их любовь и поддержку", — говорится в сообщении.

Эд Кинг получил известность как соавтор песни Sweet Home Alabama, которую в 2004 году журнал Rolling Stone поместил на 396 место своего списка "500 величайших песен всех времен". Кинг в составе Lynyrd Skynyrd в 2006 году был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Музыкант выступал в составе групп Thee Sixpence, Incense & Peppermints, Strawberry Alarm Clock и Lynyrd Skynyrd.

Напомним, это не первая потеря за последнее время. Недавно стало известно о смерти участницы известной хеви-метал-группы Huntress Джилл Джанус, ей было 44 года. Полицией рассматривается версия самоубийста, поскольку в последнее время артистка страдала психическим расстройством и имела суицидальные наклонности.

К тому же, мы писали, что из жизни ушел Zombie Boy, он умер в возрасте 32 лет.