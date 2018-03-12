Умер известный британский комик

Сегодня, 17:06

В возрасте 90 лет за два дня до смерти он тайно женился на 40-летней Энн Джонс

Кен Додд. Фото: willowcherry.com
Кен Додд. Фото: willowcherry.com

Умер известный британский комик Кен Додд в своем доме в Ливерпуле в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на агента Додда.

Сообщается, что за два дня до смерти он тайно женился на 40-летней Энн Джонс, с которой у него долгое время был роман. Церемония прошла у него дома, куда его отпустили из больницы после затяжной болезни. Шесть недель он боролся с легочной инфекцией.

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Отметим, что Додд известен своими ролями в картинах Алиса в стране чудес (1999) и Доктор Кто (1963-1989). В 1982 году он был удостоен Ордена Британской империи.

Напомним, в понедельник, 12 марта, cкончался советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков.
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Источник:

"Сегодня"

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