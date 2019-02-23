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Умер известный украинский композитор

Мэтр оставил после себя богатое творческое наследие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:32
Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Ушел из жизни один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского Лев Николаевич Колодуб.

Об этом сообщает Министерство культуры.

"Мэтр оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку. Особое место в его творчестве занимает Тарас Шевченко, на основе стихов из "Кобзаря" и под влиянием иллюстраций к нему, Лев Николаевич создал симфонию-думу "Шевченковские образы", оперу "Поэт" о жизни Кобзаря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лев Николаевич успешно сочетал активное композиторское творчество с педагогической и общественной деятельностью. Возглавлял правление Музыкального фонда Украины (1984-1995), был президентом Ассоциации деятелей духовой музыки Украины Национального всеукраинского музыкального союза (1991), председателем Киевской организации Союза композиторов Украины (1995-1999).

Министерство культуры Украины выразило глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всей художественной общественности.

Лев Николаевич Колодуб родился 1 мая 1930 года в Киеве.

Лауреат Шевченковской премии 2010 года за симфонию № 9 "Sensilis moderno" ("Новые ощущения"), симфонию № 10 "По эскизам юных лет", симфонию № 11 "Новые берега".

Ранее стало известно, что в Киеве умер известный киевовед и краевед Дмитрий Малаков.

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 ноября 2018 года умер известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун. В его активе – переводы таких известных писателей, как Агата Кристи, Эдгар По, Роберт Льюис Стивенсон, Стивен Кинг.

Кроме того, в ноябре прошлого года умер автор хитов Софии Ротару, Валентины Толкуновой, Эдуарда Хиля и Льва Лещенко, композитор, народный артист Беларуси Игорь Лученок. Он умер на 81-м году жизни в Минске.

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Источник: Сегодня
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